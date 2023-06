Politica Berlusconi, Pci Grosseto: "Ci uniamo a cordoglio del Paese per la scomparsa" 12 giugno 2023

12 giugno 2023 164

164 Stampa



Redazione Grosseto: "Seppure distanti dalle sue idee e dal suo modo di gestire la politica, ci uniamo al cordoglio del Paese e della famiglia per la scomparsa di Silvio Berlusconi". Così il PCI – Federazione di Grosseto in una nota. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Berlusconi, Pci Grosseto: "Ci uniamo a cordoglio del Paese per la scomparsa" Berlusconi, Pci Grosseto: "Ci uniamo a cordoglio del Paese per la scomparsa" 2023-06-12T19:15:00+02:00 50 it Berlusconi, Pci Grosseto: "Ci uniamo al cordoglio del Paese e della famiglia per la scomparsa di Silvio Berlusconi. PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/01/06/20220106151737-c1497f31.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/01/06/20220106151737-c1497f31.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 12 Jun 2023 19:15:00 GMT