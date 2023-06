Berlusconi, coordinamento prov.le Forza Italia Grosseto esprime profondo cordoglio

Grosseto: Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Le dichiarazioni dei rappresentanti locali del partito di Berlusconi in provincia di Grosseto.

Roberto Berardi (assessore Orbetello e vice coordinatore regionale Forza Italia Toscana) – “È con immenso dolore che il Coordinamento Provinciale di Grosseto apprende la triste notizia della morte di Silvio Berlusconi, fondatore e leader carismatico del nostro partito. Con profondo rispetto e gratitudine, onoriamo la memoria di un grande uomo di stato, imprenditore di successo e leader politico che ha segnato la storia italiana. Silvio Berlusconi ha incarnato l’impegno, la passione e la dedizione nel servire il proprio paese. Durante la sua lunga carriera politica, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla crescita dell’Italia, promuovendo politiche che hanno stimolato l’economia, valorizzato l’imprenditoria e difeso i valori fondamentali della nostra società. La sua abilità nel comunicare con il popolo italiano, la sua determinazione nel perseguire gli obiettivi politici e la sua capacità di ispirare sono state caratteristiche distintive della sua leadership. Silvio Berlusconi ha sempre lottato per una visione di Italia forte, unita e prospera, mettendo al centro il benessere e la libertà dei cittadini.”

Luca Agresti (assessore Grosseto) – “Oggi Forza Italia e il Paese intero piangono la scomparsa dell'ultimo grande statista italiano. Silvio Berlusconi sarà sempre ricordato come un imprenditore lungimirante e uno straordinario uomo politico che, con tenacia non comune, è riuscito nel miracolo di modernizzato questa Nazione. Berlusconi è sempre stato il protagonista indiscusso nella realizzazione del bipolarismo riconoscendo agli italiani la libertà di scegliere. Le sue grandi battaglie di democrazia sostanziale hanno permesso l'inizio di quella rivoluzione liberale che il Paese attendeva da sempre e che porteremo avanti”

Alessandro Ulmi (Alessandro Ulmi vice sindaco Campagnatico) – “Con profondo cordoglio, mi unisco al dolore per la perdita del Presidente Silvio Berlusconi. Il suo impegno politico e imprenditoriale ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana. Leader carismatico e determinato, ha contribuito allo sviluppo del paese e ha difeso i valori fondamentali della nostra società. La sua passione politica e la sua capacità di comunicare con il popolo rimarranno nella memoria collettiva. Le mie più sincere condoglianze vanno alla famiglia Berlusconi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Dopo averci indicato la via come un faro nell’oscurità, riposi in pace.”

Alessandro Antichi (ex sindaco di Grosseto) – “Ha lasciato a noi il compito di portare avanti il suo progetto: l’idea che le istituzioni non sono un fortino in cui si arroccano i vincitori, ma la casa di tutti; l’idea di uno stato al servizio dei cittadini con una burocrazia efficiente e non invasiva; l’idea che si possa fare a meno della intermediazione della politica per far valere i propri diritti di cittadinanza. Ha promosso il primo, vero, partito liberale di massa accreditando finalmente l’idea che la “libertà” è la condizione di ogni altro valore. A noi il compito, non facile, di difendere l’identità del centrodestra dalle facili e fallaci derive populiste.”

"Il Coordinamento Provinciale di Grosseto invita tutti i suoi membri e simpatizzanti a ricordare Silvio Berlusconi con affetto e gratitudine per il suo contributo al paese. Questo è un momento di lutto per tutti noi, ma anche un’opportunità per riflettere sul suo lascito e continuare a portare avanti i principi e gli ideali che lui ha incarnato. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Berlusconi, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno amato e seguito nel corso degli anni. La sua assenza sarà profondamente sentita, ma la sua eredità continuerà a ispirare e a influenzare le future generazioni. Ciao Presidente ❤️…ci hai indicato la “strada”… ora tocca a noi… non ti deluderemo", termina il Coordinamento Provinciale di Forza Italia – Grosseto