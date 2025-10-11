Benvenuto al piccolo Vincenzo!

Gioia e felicitazioni per la nascita del figlio del dottor Andrea Tancredi e della dottoressa Isabella Miele

Grosseto: È con grande emozione e sincera gioia che condividiamo la splendida notizia della nascita del piccolo Vincenzo, venuto al mondo il 10 ottobre alle ore 19.06.

A coronare questo lieto evento sono il dottor Andrea Tancredi, Direttore della Farmacia Comunale di via De Mille, e la dottoressa Isabella Miele, farmacista presso la Farmacia Comunale di via Emilia.

Tutti i colleghi delle Farmacie Comunali desiderano esprimere ai neo genitori le più vive e affettuose congratulazioni, accompagnate dai migliori auguri per questa nuova e meravigliosa avventura fatta di amore, scoperte e dolci emozioni.

Che la vita del piccolo Vincenzo sia illuminata da serenità, salute e sorrisi, e che ogni giorno porti con sé la magia delle prime volte e la felicità di una famiglia unita.

"Benvenuto tra noi, piccolo Vincenzo!

Con affetto e partecipazione,

I colleghi delle Farmacie Comunali"