Benvenuti ne Il Giovediario, l’appuntamento settimanale con Lady B, la vostra penna irriverente!

Ciao a tutti mi presento, Sono Lady B, il vostro tormento. Ogni giovedì vi farò compagnia Con una simpatica e sfacciata poesia. Se pensate che sia sdolcinata È un'idea completamente sbagliata. Se invece pensate che parli di dolore Qualche volta si, e mi si spezza il cuore. Ma è il sarcasmo che accompagna le mie rime, Non sono delicata questo lo devo dire. Se in queste righe cercate divertimento, Allora sì che vi rispondo con sentimento! È proprio questo che vorrei regalare Un leggero sorriso da poter sfoggiare. Tanto lo so che la mattina siamo tutti nervosi Ma ci sono io a rendervi più gioiosi. Con qualche perla acida voglio deliziarvi, Anche se a lavoro non potró accompagnarvi. Gli argomenti saranno i più disparati, Leggetemi per essere sempre aggiornati. Non voglio parlare di politica La considero noiosa e io sono troppo mitica! Il mio è ovviamente un punto di vista E se saprete interpretarlo per me è una conquista. Quindi non voglio anticipare troppo Per darvi un effetto sorpresa col botto! Ci vediamo giovedì con la prima poesia Con un velo di realtà e un po' di fantasia. Vi auguro davvero una buona giornata Che andiate a lavoro o a fare una scampagnata. Prossimamente su questi schermi a colori Lady B e i suoi testi, signore e signori.



