Benvenuti in Toscana: ecco il pacco gara dell’edizione 2025

Molto più che un semplice omaggio, il pacco gara della GreenFondo Paolo Bettini – La Geotermia è un vero e proprio benvenuto pensato per accompagnare i partecipanti lungo tutta l’esperienza, dalla preparazione al pasta party collettivo.

Pomarance: Una volta aperto, i ciclisti troveranno un mix di prodotti utili e di qualità. Le barrette energetiche e i sali minerali di Enervit sono perfetti per quei momenti in cui serve un boost di energia, studiati per affrontare le salite più impegnative o per recuperare rapidamente dopo uno sforzo prolungato. Shimano, punto di riferimento mondiale nella componentistica da bici, firma un pratico repair kit pensato per risolvere al volo i piccoli imprevisti meccanici lungo il percorso.

Non mancano poi vantaggi esclusivi: all’interno del pacco gara, gli iscritti troveranno anche uno sconto dedicato per l’acquisto dei capi tecnici firmati Sportful, brand amato da professionisti e appassionati per l’alta qualità dei materiali e il design innovativo.

La vera novità di questa edizione arriva però dalla nuova partnership con CasArredo, che ha voluto omaggiare tutti i partecipanti con un accessorio tanto semplice quanto utile: un morbido asciugamano fitness personalizzato con una grafica ispirata alla geotermia, simbolo identitario del territorio di Pomarance. Un oggetto pratico, ideale da portare con sé in ogni uscita o da utilizzare nei momenti di recupero post-gara.

La GreenFondo Paolo Bettini – La Geotermia dà dunque appuntamento sabato 28 settembre a Pomarance, in un territorio ricco di storia, natura e tradizione ciclistica. Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere grazie all'entusiasmo degli appassionati e al sostegno di partner che, come una vera famiglia, condividono i valori della manifestazione.