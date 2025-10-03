Bene SBR3 ai tricolori assoluti di Triathlon a Cervia

Grosseto: Sono tre i grossetani che sabato 27 settembre hanno preso il via al campionato italiano Elite di triathlon sprint a Cervia. Per due di loro, portacolori della compagine grossetana SBR3, si trattava di un esordio assoluto in una gara nella massima categoria, ovvero quella riservata gli atleti elite: si tratta di Tommaso Saccocci giunto 95º e Giacomo Casini che ha terminato la sua gara in 105ª posizione.

E' stata certamente un'esperienza molto importante che ha consentito loro di dimostrare di essere a loro agio anche con gli atleti di valore assoluto. Storia diversa per l’altro grossetano Davide Catalano, tesserato per il Firenze triathlon, che ha concluso la sua prova con un 5º posto assoluto confermandosi tra i più forti atleti italiani.

In questo momento l'atleta allenato da Martino Colosi è già volato in Egitto a Hurghada dove sarà impegnato nel week end nella prova di Coppa d’Africa. Per la compagine maremmana ora è tempo di pensare all'organizzazione della gara nazionale di Castiglione della Pescaia in programma il 12 ottobre ed alla ripresa dei corsi dedicati ai bimbi dai 5 ai 18 anni. Info per costi e condizioni sbr3triathlon@gmail.com

foto di repertorio