“Bellezza a casaccio” con gli studenti del Fossombroni

Grosseto: Si chiude dopo tre intense settimane la mostra di arti diffuse “Bellezza a casaccio” ospitata alla galleria della polveriera Guzman, sulla laguna di Orbetello. Molti gli artisti in mostra nello spazio espositivo e almeno un migliaio i visitatori che, nei tre weekend di apertura, sono venuti ad ammirare le opere d’arte, ad ascoltare musica e a emozionarsi con gli scrittori e i poeti che hanno presentato i loro scritti.





Il Fossombroni di Grosseto, partner dell’evento, è stato in prima linea a Orbetello con la mostra fotografica degli alunni di 5^M del tecnico per il turismo dal titolo “Ritorno a Kansas City”, dedicata ai luoghi del cuore del Bianciardi e curata dall’insegnante Patrizia Punzi in collaborazione con Vanessa Rusci, fotografa di prestigio del panorama italiano e internazionale, e con Lucia Matergi della Fondazione Bianciardi. Andrea Gabriel Martini, pittore, ed Emanuele Alasia, disegnatore, sono gli studenti di 5^B SIA, anche loro in mostra alla Polveriera, mentre Erisa Meta di 3^A AFM, ha presentato e intervistato il poeta Fabrizio Pistolesi sulla poetica del suo libro “Bolle di pensieri”, dopo l’incontro in classe voluto dall’insegnante Francesca Randisi. Un modo di fare scuola coinvolgente quello del Fossombroni, colmo di “compiti autentici” collegati a eventi reali e spendibili sul territorio. La mostra ha visto la partecipazioni di artisti quali Andrea De Maria, fotografo delle Maremme che ha anche presentato il suo libro fotografico “Maldimare”, Claudio Amorevoli artista del pirografo, David Bacci artista del legno, Marco Sora artista del ferro, Tatiana Bartoli pittrice, Bruno Lelli pittore e designer di gioielli in ceramica, Carmen Farini pittrice, Daniele Minucci artista del ferro, Doriana Melosini ceramista e Luisa Bovani pitto-ricamatrice che ha anche raccontato di miti “Al femminile” durante le quattro chiacchiere tra persone che si sono svolte l’8 marzo, in occasione della Festa della donna. A tutti questi artisti figurativi si è aggiunta la piccola Diletta Bini che, ispirata dalla visita alla mostra, ha creato due incantevoli dipinti a tempera che sono stati esposti alla Polveriera nell’ultimo week end. Numerosi gli eventi con artisti della penna che si sono susseguiti, da Alessandra Cotoloni che ha raccontato il suo libro “Bagasc”, a Viola Bruni con le sue poesie tratte dal volume “Di luce compressa”, da Patrizia Lari che ha svelato in anteprima le poesie del suo lavoro che sarà edito solo in aprile e raccontato del suo libro “Le lacrime di perle bianche” i cui ricavati sono devoluti all’associazione “La farfalla” e alla CRI, a Guergana Radeva che ha invece presentato il suo giallo maremmano “L’ombra dell’acqua” accompagnata dalla musica della chitarra brasiliana di Francesco da Silva. Luigi Cirianni, produttore musicale di Glory Street Solution, la prima etichetta discografica di Grosseto, ha raccontato dell’uso efficace e consapevole dei social media per promuovere il proprio progetto artistico e imprenditoriale. L’argomento, di grande interesse per tutti i giovani, ha visto l’intervento del Cirianni anche nelle classi del Fossombroni come supporto alla consapevolezza promozionale di prodotti e brand e sull’uso efficace dei social media anche secondo la netiquette e soprattutto in contrasto al cyberbullismo.





Diverse anche le aziende di eccellenza del territorio che hanno voluto raccontare la loro storia e i loro progetti offrendo degustazioni dei loro prodotti per tutto il periodo di apertura della mostra. Si sono susseguiti Giuseppe Mantellassi dell’azienda vinicola Mantellassi, Paola Presti di Enoforia, Chiara Broggio dell’Agribio Poggio Sassineri con i suoi prodotti da forno fatti con grani antichi e Aldo Galimberti che ha raccontato dei vini delle Lupinaie. La presidente dell’Aps “Le Cudere”, Claudia Bonaccini, ha presentato i progetti dell’associazione e offerto una degustazione di pane, formaggio e confetture di fichi e rum o a base di goji delle aziende associate, mentre un altro partner dell’evento è stata Clarissa Menicucci di Pensieri Fioriti. La grafica accattivante dell’evento è stata invece ideata da Milena Cazzola. Tanti dunque i professionisti del territorio in contatto e in collaborazione con gli alunni del Fossombroni. I vini speciali della Cantina dei vignaioli del Morellino di Scansano sono stati offerti in omaggio ai cantautori Daniele Sarno, Eleonora Conti e Jacopo Di Marzo, finalisti del Festival “Autori al centro” e a Roberto Nencini, baritono internazionale che ha prestato la sua voce come lettore e commentatore di brani e poesie degli scrittori ospiti oltre a regalare alcune sue performance a cappella ai presenti compreso un duetto improvvisato dopo l’incursione estemporanea del basso Salvatore Parascandola, suo allievo, giunto a sorpresa in visita alla mostra in Polveriera. L’Avis di Orbetello è stata sempre presente con il presidente Stefano Angioloni che ha raccontato dell’importante lavoro dell’associazione che salva vite in continuazione ed ha raccolto donazioni in cambio del cd con i brani dei finalisti del Festival “Autori al centro”.





L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Orbetello oltre che quello di Scansano e di Magliano in Toscana, questi ultimi due avevano già ospitato il Festival “Autori al centro” lo scorso dicembre, da cui è nata la mostra “Bellezza a casaccio” presente alla galleria della polveriera Guzman su invito di Filippo Muneghina dell’associazione Corrente Alternata che gestisce lo spazio espositivo. In mostra lo scorso dicembre nel territorio dei vitigni del Morellino, ancora una volta il lavoro fotografico sul Bianciardi della 5^M turismo dal 17 al 20 aprile si trasferirà all’Euroschool Festival di Todi. Si tratta di un festival prestigioso che da circa 30 anni ospita personalità del mondo imprenditoriale, giuridico, musicale, sportivo, artistico e del Made in Italy che incontrano gli alunni delle scuole italiane ed europee di ogni ordine e grado in un raduno da oltre 5000 presenze al giorno, pieno di cultura, attualità, arte e musica. La conferenza stampa di presentazione di Euroschool si terrà a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati, il prossimo 18 marzo e il Fossombroni sarà rappresentato dall’insegnante Anna Del Vacchio, già ideatrice e direttore artistico del Festival “Autori al centro” oltre che di “Bellezza a casaccio”, quest’ultimo in collaborazione con Doriana Melosini, curatrice della mostra e presidente dell’Aps “Le Lase di Maremma”, associazione che nasce con l’intento di promuovere tutte le eccellenze artistiche, culturali, paesaggistiche, archeologiche, imprenditoriali del territorio. Sempre in partenariato col festival “Autori al centro”, altri incontri eccellenti gli alunni del Fossombroni li hanno avuti con Nunzio Garanti fotografo di backstage che li ha introdotti all’uso degli strumenti digitali per creare immagini pubblicitarie o da backstage per documentare eventi e progetti scolastici e con il maestro Antonio Bonfilio che, con i suoi racconti per il format “Musica tra le mani” sulla storia della musica giovanile e la storia del rock in Italia e nel mondo, ha offerto in dicembre e offrirà ancora il prossimo 20 marzo, spunti interessanti e visioni nuove per l’ascolto della musica agli studenti. Il Fossombroni è dunque in prima linea nell’interazione con tante e diverse eccellenze del territorio per avvicinare la scuola alla realtà maremmana e nazionale, grazie alla visione sistemica della dirigente scolastica Francesca Dini che supporta costantemente queste iniziative di incontro con l’arte e l’imprenditoria del territorio maremmano e d’Italia.