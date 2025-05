Bella Family: arriva a Grosseto il progetto di Confconsumatori, UniCredit e Edison che rende i giovani protagonisti della transizione energetica

L’iniziativa partirà mercoledì 7 maggio all’Isis “Fossombroni”

Grosseto: Il progetto Bella Family sbarca a Grosseto, coinvolgendo gli studenti dell’Isis “Fossombroni” in un percorso formativo dinamico e interattivo sui temi della transizione energetica e digitale. A partire da mercoledì 7 maggio, gli esperti delle tre realtà che coordinano l’iniziativa, Confconsumatori, UniCredit e Edison, terranno delle lezioni in materia di acquisti online e protezione dei dati (Confconsumatori), cybersecurity e truffe digitali (UniCredit), risparmio energetico e scelte di consumo sostenibili (Edison) per aiutare i giovani a trasformarsi in cittadini attivi e consapevoli. Sono previsti tre momenti formativi: mercoledì 7 maggio con Confconsumatori, giovedì 8 maggio con Unicredit e giovedì 15 maggio con Edison.

Bella Family prevede che i ragazzi diventino “tutor” e catalizzatori del cambiamento all’interno delle proprie case, veicolando le conoscenze apprese durante la formazione: al termine del progetto, gli studenti saranno invitati a partecipare insieme a genitori, nonni e fratelli, a un quiz interattivo che decreterà la famiglia vincitrice dell’edizione 2025.

«La formazione, informazione e preparazione dei cittadini odierni e soprattutto dei giovani che diventeranno i cittadini-consumatori di domani è un baluardo fondamentale dell’azione di Confconsumatori – dichiara il presidente nazionale dell'associazione, Marco Festelli –. Creare infatti una generazione di cittadini consumatori-utenti formati e informati la miglior difesa che si possa mettere in campo per la tutela del singolo e di tutta la generalità dei consumatori».

I PARTNER – Giunto alla sua terza edizione, Bella Family è organizzato da Confconsumatori in collaborazione con UniCredit – nell’ambito dell’accordo Noi&UniCredit – e Edison, e si avvarrà inoltre del supporto di enti e associazioni attivi a livello nazionale e locale.

Noi&UniCredit è il programma di partnership fra la banca e le Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale, avviato nel 2005 per contribuire ad accrescere la fiducia e la consapevolezza dei consumatori sui temi di banca e finanza e contribuire a rafforzarne la tutela.

Edison, società leader dell’energia, con 140 anni di storia e primati che ne fanno il più antico operatore del settore in Europa, oggi è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, in coerenza con i Sustainable Development Goals dell’Onu e le politiche europee di decarbonizzazione.