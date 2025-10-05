Beatrice Ramazzotti: “Basta parole, servono fatti concreti per la Maremma”

Grosseto: «Non sono una politica di professione. Sono una donna pratica, come tante, che vive la vita di tutti i giorni. Senza tessere di partito, ma con tanta voglia di cambiare davvero le cose». Beatrice Ramazzotti, candidata indipendente nella lista Casa Riformista per Giani Presidente, si presenta così agli elettori della provincia di Grosseto in vista delle prossime elezioni regionali.

Le sue parole arrivano dritte al punto:

«Nei paesi del grossetano o ti trattano da turista, o ti dimenticano. Trovare una casa in affitto è impossibile, quelle in vendita costano troppo. Si spendono soldi per le piste ciclabili, ma le strade sono vecchie e pericolose. E gli anziani? Non guidano, non sanno usare internet per prenotare una visita e spesso non hanno una casa di riposo vicina o accessibile economicamente».

Ramazzotti punta l’attenzione anche sulla costa:

«A Scarlino, Follonica e in tutta la zona costiera dobbiamo pagare per parcheggiare anche se siamo a casa nostra. I canoni per i posti barca aumentano ogni anno, anche per chi pesca o possiede un piccolo natante. Gli autobus passano di rado, i treni ancora meno. Intanto il lavoro manca e si continua a vivere di ricordi, senza idee nuove».

Il suo messaggio è chiaro:

«Chi fa politica da troppo tempo si è allontanato dalla realtà. Io voglio portare in Regione la voce di chi vive davvero in Maremma. Basta promesse: servono fatti, servono proposte concrete. Partiamo dalle cose semplici, ma fondamentali: più servizi, più ascolto, più rispetto per le persone. Serve sostegno – economico e burocratico – per chi vuole aprire un’attività, soprattutto i giovani. In sintesi, vorrei riportare la politica regionale a occuparsi davvero dei bisogni quotidiani dei cittadini».







