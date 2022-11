BEACH TENNIS: Irene Mariotti si è laureata campionessa del mondo Junior

Grosseto: Ancora un successo internazionale per Irene Mariotti. La giocatrice di beach tennis del Circolo Tennis Grosseto si è laureata campionessa del mondo di beach tennis con la Nazionale Junior vittoriosa in Brasile, a Rio de Janeiro.

Per l'Italia è arrivato il trionfo nel torneo "Junior" dove gli azzurrini del coach Michele Folegatti (Irene Mariotti, Elena Francesconi, Giulia Renzi, Luca Andreolini, Edoardo Ponti e Peter Campedelli), seconde teste di serie, nella sfida per il titolo hanno sconfitto per 2-0 il Venezuela, già affrontato e battuto anche nella fase a gironi. Nel doppio femminile Francesconi/Mariotti hanno sconfitto 6-1 6-3 Valentina Negrillo ed Heyka Rodriguez mentre nel maschile Andreolini/Campedelli si sono imposti 64 75 su Louis Araujo e Carlos Fernandez.

Gli azzurri sono partiti da un girone difficile, poi hanno battuto tutti in un'arena durissima, eliminando il Brasile a casa loro, e poi si sono imposti in finale contro il sorprendente Venezuela, soffrendo tantissimo. La squadra azzurra Under 18 ha così confermato il titolo vinto nella scorsa edizione. La squadra azzurra ha voluto dedicare la vittoria a Damiano Rosichini, giocatore di beach tennis grossetano alle prese col recupero da un incidente stradale, che nel 2021 faceva parte della nazionale giovanile che si laureò campione del mondo.