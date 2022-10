Sport Beach tennis, il Circolo Tennis Grosseto è campione italiano di serie C a squadre 25 ottobre 2022

Redazione La squadra "A" di via Cimabue è promossa in serie B

Grosseto: Da Bologna a Viareggio, il Circolo Tennis Grosseto continua a stupire nel mondo del beach tennis. Ad una settimana da un incredibile secondo posto in serie A, è arrivato un fantastico scudetto per la squadra "A" del Ct Grosseto che vince il titolo italiano di serie C a squadre conquistando così anche la promozione in serie B. Si sono da poco conclusi i Campionati Italiani a squadre e il Grosseto A si è aggiudicato la promozione in serie B, grazie alla vittoria battendo in finale contro i ragazzi di Rosapineta-Azzurra. Sono stati tre giorni intensi di Beach Tennis quelli vissuti al Marco Polo Sports Center Viareggio dove la VVBT Viareggio Versilia Beach Tennis ha ospitato i Campionati Italiani a Squadre di serie C: 14 formazioni provenienti da tutta Italia si sono affrontate per l'ambita promozione alla serie B. Dalla Sicilia al Veneto questo campionato ben rappresenta l’interesse di tutti i circoli presenti sul territorio nazionale a partecipare a questa competizione, che, ha messo in mostra le qualità di molti giovani appartenenti alle scuole della Federazione Italiana Tennis e la tenacia di tanti “veterani”. Al termine dei gironi di qualificazione sono arrivati alle semifinali il Ct Grosseto contro i sardi di Eolo Beach Sport e la squadra veneta di Rosapineta che ha affrontato la compagine di Imola. Entrambe le semifinali sono arrivate al combattutissimo misto decisivo con un alto livello di gioco. Anche la finale si è rivelata un incontro estremamente equilibrato, il doppio femminile è andato con facilità alla squadra del Ct Grosseto e con la stessa facilità il Veneto ha ristabilito la parità, è stato quindi anche in questo caso il misto a decidere i campioni d’Italia. Ed è solo al terzo set dell’ultima partita che che il Ct Grosseto si è imposto sulla squadra veneta che fino all’ultimo ha provato a portare a casa la partita.

