Beach tennis: il Circolo di via Cimabue “brilla” ai campionati europei a squadre

Grosseto: Sull'Isola di Creta, in Grecia, nella massima competizione continentale per nazionali giovanili (Under 18 e Under 14) i ragazzi maremmani hanno colto dei risultati prestigiosi. In Grecia infatti erano in corso i campionati europei a squadre assoluti e giovanili, con gli azzurri del Ct Folegatti che hanno conquistano 6 ori e un argento.

A livello giovanile hanno brillato le stelle del Circolo Tennis Grosseto. Nel doppio maschile under 18 è arrivata la medaglia d’oro per Niccolò Gasparri che, in coppia con Luca Andreolini, ha vinto la medaglia d’oro e il titolo europeo di categoria. Le partite di qualificazione sono andate via lisce, con le prime due teste di serie che hanno raggiunto la finale. La testa di serie numero uno, ovvero Luca Andreolini e Niccolo Gasparri in finale hanno affrontato gli spagnoli Alejandro Alcala Rios e Valentin Volpe Bravo, testa di serie 2, battendoli 6-1 7-5.





Lo stesso Gasparri poi, in coppia con Elena Francesconi ha vinto il doppio misto under 18 superando gli spagnoli Daniela Rodriguez Perera e Alvaro Garcia Gonzalez.

Successo tutto femminile poi nel doppio under 18, col successo della grossetana Irene Mariotti in coppia ancora con Elena Francesconi battendo in finale la coppia tedesca formata da Charlize Hummel e Cristina Schaale. Tre titoli europei di prestigio che confermano gli ottimi progressi dei giocatori del Ct Grosseto.