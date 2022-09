Beach tennis, i risultati del campionato Serie C

๐—Ÿ๐—ฒ ๐˜€๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ ๐—– ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฐ๐—ต ๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ถ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ถ๐—ฟ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ ๐—ง๐—ฒ๐—ป๐—ป๐—ถ๐˜€ ๐—š๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐˜๐—ผ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ ๐—ณ๐—ฎ๐˜€๐—ถ ๐—ป๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ



Grosseto: Grandissima soddisfazione alla fase regionale a squadre della serie C di beach tennis. A Viareggio infatti lโ€™11settembre scorso si รจ disputato il Campionato Regionale di serie C di beach tennis al Viareggio Versilia Beach Tennis. Le due squadre del Ct Grosseto si sono classificate prima e seconda guadagnando cosรฌ lโ€™accesso entrambe alla fase nazionale di Viareggio.

Veramente un gran risultato, vista anche lโ€™etร media molto giovane di entrambe le squadre.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐˜€๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ ๐—” ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—š๐—ถ๐˜‚๐—น๐—ถ๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ถ, ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ ๐—Ÿ๐˜‚๐—ฝ๐—ผ, ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ผ ๐—•๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ถ, ๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ ๐— ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ, ๐—™๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ ๐——๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ, ๐—”๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฃ๐—ฒ๐—ฝ๐—ถ.





๐—Ÿ๐—ฎ ๐˜€๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ฟ๐—ฎ ๐—• ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ง๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ผ ๐—™๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฎ, ๐—ฆ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—ฎ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ, ๐—ฆ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฏ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ, ๐—˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ, ๐—™๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ ๐—ฉ๐—ฒ๐—ด๐—ป๐—ถ, ๐—”๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ง๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ.





La prima fase nazionale si terrร il 22 ottobre. Le otto squadre designate giocheranno due gironi allโ€™Italiana con il passaggio alla finale a quattro della prima e della seconda classificata di ogni girone. I sorteggi delle squadre saranno effettuati dal giudice arbitro prima dellโ€™inizio degli incontri. La seconda fase nazionale sarร il 23 ottobre. Le vincenti delle due semifinali giocheranno la finale per determinare la squadra campione nazionale di serie C 2022, mentre le perdenti disputeranno la finale per il 3ยฐ/4ยฐ posto. Saranno disputati anche gli incontri per decretare i piazzamenti dal 5ยฐ allโ€™8ยฐ posto.