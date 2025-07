Beach handball, festa tricolore sulla sabbia di Marina: Grosseto vince lo Scudetto U16 femminile

Grosseto vince lo Scudetto U16 femminile

Grosseto: La sabbia della costa maremmana si tinge di tricolore: si sono conclusi con un grande successo i Campionati Italiani 2025 di beach handball, disputati a Grosseto, che hanno visto la partecipazione di 36 squadre da tutta Italia, tra categorie Seniores e Under 16. A trionfare nella massima categoria sono stati Putignano (maschile) e Mestrino (femminile), ma a far esplodere la gioia del pubblico di casa è stato il titolo conquistato dalla formazione Under 16 femminile di Grosseto, che si è laureata Campione d'Italia battendo in finale Halikada per 2-0.





Un trionfo storico per le giovani atlete grossetane, che hanno dominato il torneo con grinta e determinazione, chiudendo nel migliore dei modi un'edizione memorabile del campionato ospitato proprio sulla spiaggia di casa. Le ragazze guidate dallo staff tecnico locale si sono imposte nella finale senza lasciare scampo alle avversarie, salendo sul gradino più alto del podio davanti a Halikada e Marsala.

Sul fronte Seniores maschile , a sollevare lo Scudetto è stato il Putignano , guidato da Pasquale Maione , ex nazionale azzurro e volto noto della pallamano italiana. La squadra pugliese ha superato in finale i campioni in carica dell'Oderzo con un secco 2-0 (20-12; 24-22), centrando così il primo titolo nazionale della propria storia. Al terzo posto si è classificato il Torri . Nel torneo femminile, successo per le venete del Mestrino , che conquistano il loro sesto titolo italiano , superando in finale Chiaravalle al termine di una sfida combattutissima chiusa sul 2-1 dopo gli shoot-out. A decidere l'assegnazione dello Scudetto sono stati il pallonetto vincente di Pugliese e la parata decisiva di Shima, che hanno regalato la vittoria ai gialloverdi. Terza piazza per Messina .

Tra gli Under 16 maschili , lo Scudetto è andato al Team Mascalucia , protagonista in una finale tutta siciliana contro l' Albatro Siracusa , vinta 2-0. Medaglia di bronzo per il Marsala. I Campionati Italiani 2025 di beach handball si chiudono così con grande partecipazione di pubblico , uno spettacolo sportivo di alto livello e una vetrina nazionale importante per Grosseto , che ha saputo confermarsi location ideale per accogliere eventi sportivi di portata nazionale e internazionale.

Un plauso va a tutte le società, agli organizzatori e in particolare alla formazione Under 16 femminile di Grosseto , che ha saputo portare orgoglio e visibilità alla città, dimostrando quanto il vivaio locale sia capace di crescere talenti e regalare emozioni.

foto dalla pagina Facebook Fabrizio Rossi