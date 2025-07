Beach Handball: a Grosseto il Campionato Italiano 2025

Dal 18 al 20 luglio, 30 squadre si sfideranno sulla sabbia di Marina. La squadra di casa, Grosseto Handball, cerca la riconferma.

Marina di Grosseto: Tra una settimana esatta, dal 18 al 20 luglio, si terrà il Campionato Italiano di Beach Handball 2025. L'evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Grosseto, si svolgerà nella splendida cornice dell'arenile maremmano presso il bagno Moby Dick, non nuovo a manifestazioni sportive di un certo rilievo e dalla vasta eco mediatica.

La località balneare maremmana era già stata in passato teatro del Campionato Italiano di specialità ma con numeri molto ridotti rispetto ad oggi dove si presume una partecipazione complessiva di almeno 30 squadre che pone ancora una volta il capoluogo toscano quale meta ideale per eventi sportivi di livello nazionale e internazionale.

Quest'anno, come elemento di assoluta novità, oltre alle categorie senior maschile e femminile, la competizione è rivolta anche alle squadre giovanili Under 16 per la conquista del tricolore, nell'ambito di un progetto di rilancio del beach handball voluto dalla Federazione Italiana Giuoco Handball per poter colmare il gup con le migliori nazioni europee, dove il beach è ormai consolidato su un piano di assoluto rilievo.

Pertanto, solo considerando l'ampia rosa di squadre che parteciperanno alla kermesse, si prevede un numero considerevole di partecipanti, circa 700 tra atleti/e e accompagnatori, che solcheranno la sabbia di Marina per cui sarà una tre giorni fitta di incontri e sfide emozionanti.

La società Grosseto Handball dal canto suo sta preparando il Campionato per farsi trovare pronta alle impegnative sfide che la vedranno contrapposta alle migliori formazioni messe in campo proprio per contrastare i biancorossi, unica squadra a vantare 10 scudetti al maschile e 2 al femminile in questa disciplina di cui ha fatto un vanto e una ragione di esistenza in quanto, sebbene nell'indoor le soddisfazioni non manchino, il team grossetano gioca tutto l'anno proiettato alla stagione estiva, pensando e programmando prioritariamente il beach.

Al momento le iscrizioni non sono ancora chiuse ma è plausibile una larga partecipazione alla manifestazione in cui i grossetani schiereranno diverse formazioni sia maschili che femminili. Sicuramente, in campo maschile, scenderanno due squadre senior e due squadre Under 16 di cui, due di entrambe le categorie, frutto di una collaborazione con la società Olimpic Massa Marittima; ci sarà anche una squadra under 16 femminile, anche questa in collaborazione con altre società, tra cui Starfish Pallamano Follonica.

Nel cammino di avvicinamento al Campionato Italiano il Grosseto ha partecipato a diversi tornei e svolto diverse amichevoli, dapprima con torneo EBT di Gaeta, kermesse internazionale dove si affrontano squadre estere molto forti, quindi il campionato regionale toscano di beach handball, il torneo di Ferrara e da ultimo, in Francia, il torneo EBT di Tourrette - Levens vicino Nizza.

Ci aspetta una nuova bellissima edizione di questa manifestazione che si preannuncia davvero avvincente e sarà certamente uno spettacolo immenso per i numerosi tifosi che avranno la possibilità di seguire da vicino le formazioni grossetane e di sostenere con la loro passione e sportività i propri atleti che siamo certi non mancheranno di deluderli, offrendo sicuramente grandi emozioni e, considerate le proprie potenzialità, tenteranno con tutte le loro forze di confermarsi tra i migliori, nonostante una concorrenza sempre più agguerrita, magari chissà riuscendo a ottenere, e questo ci auspichiamo tutti, nuovamente i più alti e ampi risultati.

Visualizza la galleria