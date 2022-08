annuncio Sport Beach Bocce, Domenico e Mirko Aurilio qualificati per i Campionati Italiani 22 agosto 2022

Redazione Nella gara organizzata dal Circolo Bocciofilo Grossetano in campo anche i giovanissimi Under 15

Marina di Grosseto: Le ultime due tappe di Beach Bocce a Marina di Grosseto hanno incoronato la seconda coppia che prenderà parte alle finali nazionali 2022 organizzate da FIB a metà settembre in Abruzzo. Domenico e Mirko Aurilio, padre e figlio grossetani, hanno vinto la tappa disputata il 21 agosto al Bagno Moby Dick e il successivo spareggio contro la coppia che aveva trionfato il giorno precedente al Bagno Pineta Beach composta da Gabriele Francardi e Andrea Cinquegrana. Per gli Aurilio si tratta della seconda finale nazionale consecutiva, dopo il quarto posto ottenuto nel 2021. Ancora una volta i numeri di Beach Bocce a Grosseto sono eccezionali: ben 51 coppie si sono affrontate nelle 4 tappe disputate tra Marina e Principina, organizzate ottimamente dal C.B. Grossetano sotto la direzione del sig. Alfredo Zanni, magistrale alla prima apparizione in questo ruolo. Da annotare anche, anzi soprattutto, la prova Beach Bocce juniores organizzata dal C.B. Grossetano al Bagno Pineta Beach: sotto la direzione del delegato territoriale FIB Rachele Maggio 5 coppie di giocatori Under 15 si sono affrontate e divertite sulla sabbia scottante.



Si è trattato di un’iniziativa nata proprio dalla voglia di giocare dei giovanissimi, soddisfatta dal Circolo Grossetano con una bella manifestazione che ha incoronato i vincitori Giulio Michelotti e Alessio Corti.

