Bbig-match per l’Atlante Grosseto che incontra la Mattagnanese

Una formazione d’emergenza causa molte defezioni. L’under 19 impegnata a fucecchio in uno scontro verità.

Grosseto: Prima di entrare nel merito del prossimo impegno contro la Mattagnanese, è d’obbligo parlare della partita casalinga di sabato scorso contro il Pontedera, dato che il risultato della suddetta gara non è stato omologato per un preannuncio di reclamo da parte della società grossetana. Ci sarà da aspettare dunque le decisioni del giudice sportivo in merito alla suddetta gara per conoscere la reale situazione sportiva della formazione del presidente Iacopo Tonelli.

Ed ora iniziamo a parlare del prossimo impegno, non facile che attende la formazione di mister Alessandro Izzo, impegnata sabato pomeriggio a Borgo San Lorenzo, contro la Mattagnanese, con la partita che verrà disputata al Palasport “Gaddo Cipriani” di Borgo San Lorenzo, avrà inizio alle 15,30 e sarà valida per la 19’ giornata del Campionato Nazionale di Serie “B”, di Calcio a 5, sesta di ritorno.

Non sarà un impegno facile dato che i fiorentini stanno attraversando un ottimo momento di forma, visto che hanno lottato ad armi pari sabato scorso a Bologna, perdendo di misura in extremis, mentre i grossetani arriveranno nel Mugello con alcune defezioni molto importanti.

Ma per parlare della prossima partita e di altro, come tutte le settimane, andiamo al Palabomobonera al termine dell’allenamento del giovedì sera per sentire gli umori di mister Alessandro Izzo.

- Ciao Alessandro, grazie come sempre per il tempo che ci dedichi. Le vittorie consecutive potrebbero essere undici e il Palabombonera rimarrebbe imbattuto, cosa ne pensi? «Mi sono già espresso ampiamente riguardo la partita di sabato scorso ai microfoni di Grosseto Sport e penso di essere stato molto chiaro e lucido nel post gara. Io guardo solo ed esclusivamente al campo, rispetto le decisioni della mia società che tra l’altro ha semplicemente esercitato un diritto avente da tutte le squadre partecipanti ai campionati, ovvero la possibilità di reclamare un qualcosa per lei non corretta. Lunedì abbiamo avuto una riunione e cercato di migliorarsi sotto qualsiasi aspetto.

Parliamo adesso della prossima gara a Borgo San Lorenzo, e purtroppo andiamo nel Mugello con tante defezioni ed affrontiamo una delle squadre più in forma e forti del campionato e per questo motivo non riesco questa sera a comunicare i convocati, dovrò scegliere diversi Under e vedremo chi se lo merita. La Mattagnanese è una squadra in salute, ben costruita e al completo e noi dobbiamo fare una prestazione praticamente perfetta e sono sicuro che i ragazzi che avrò a disposizione daranno più del massimo per ottenere ciò che tutti noi desideriamo».

Queste sono le designazioni arbitrali per la suddetta partita: 1’ arbitro Massimiliano Rasia, sezione Aia di Bassano Del Grappa), 2’ arbitro Flavio Pines, sezione Aia di Basso Friuli, cronometrista Glauco Sbaccheri, sezione Aia di Firenze.

Under 19

Dopo la sosta del campionato dell’Under 19 di domenica scorsa, si riprende a giocare e i ragazzi di Alessandro Izzo, sono attesi dalla partita della “vita” a Fucecchio, formazione che è in testa alla classifica in coabitazione con l’Atlante Grosseto, pertanto chi vince, molto facilmente vincerà il campionato e in caso di parità lotta continua fino alla fine.

«I campionati stanno entrando nella fase cruciale – dice mister Izzo - e tutte le gare sono importanti. È lo scontro diretto, è la “partita” che probabilmente deciderà la vincente del girone, ma questo non è sicuro. Purtroppo l’assenza di Didac per noi pesa molto, abbiamo perso lo spagnolo che è il capocannoniere e il miglior assist-man del campionato, e speriamo di poterlo recuperare almeno per i play-off. Quella di domenica sarà sicuramente una partita equilibrata e certe gare vanno giocate in un determinato modo. I miei giocatori disputeranno una grande partita, ho piena fiducia nei miei ragazzi».

Oltre a Didac, all’Atlante Grosseto mancherà anche Pittaro e al suo posto è stato convocato Filippo Guarducci, fratello di portiere Luca.

Questi i convocati da mister Alessandro Izzo: Luca Guarducci, Cipollini, Kacper, Serghej, Galeota, Filippo Guarducci, Cardone, Agnelli, Lessi, Poggiaroni, Jusus.