Grosseto: Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli esce a testa alta dalle semifinali scudetto, superato mercoledì sera, allo stadio Jannella, dal San Marino. I ragazzi di Jairo Ramos nel corso della partita hanno tra l’altro reso omaggio al lanciatore Junior Oberto e al capitano-prima base Andrea Sgnaolin, che nelle prossime settimane, con la Coppa Italia, concluderanno la loro brillante carriera (rispettivamente dopo 22 e 24 anni), che ha avuto il momento più alto proprio in Maremma. Oberto nel 2007 ha vinto lo scudetto e ha firmato un perfect game; Sgnaolin ha conquistato gli scudetti 2004 e 2007 e la coppa Campioni 2005.

In gara 5 il Grosseto si è trovato sotto 5-0 nelle prime due riprese e non è bastato un doppio da due punti di Herrera su Tiago Da Silva a riportare sotto i biancorossi. Si conclude comunque in maniera oltremodo positivo il campionato del Bbc, tornato dopo 14 anni tra le prime quattro formazioni a livello nazionale, dopo aver vinto almeno una partita con tutte le formazioni affrontate. Sgnaolin e compagni chiudono con un record di 25 vittorie e 20 sconfitte. Sabato 3 e domenica 4 settembre la Spirulina Becagli tornerà in campo per affrontare l’Hort@ Godo nei quarti di finale di Coppa Italia, in una serie al meglio delle tre partite che si svolgerà allo stadio Jannella.

•Gara5, Spirulina Becagli Grosseto-San Marino 2-5

SAN MARINO: Ferrini 5 (2/3), Celli bd (3/4), Angulo 4 (1/4), Lino 2 (0/2), Ustariz 3 (1/3), Leonora 7 (1/3), Pieternella 9 (0/3) (Batista 1/1), Epifano 6 (0/4), Pulzetti 8 (1/2).

SPIRULINA BECAGLI: Chelli 7 (1/3), Albert 8 (1/3), Barcelan 5 (0/3), Herrera 6 (1/2), Ambrosino 9 (1/3), Sgnaolin 3 (0/3) (Biscontri), Sarrocco 2 (0/3), Gentili bd 0/2 (Fancellu 0/1), Vaglio 4 (0/3).

ARBITRI: Bastianello, German, Caser, Salazar.

PUNTI: San Marino 320.000.0: 5 (10bv-1e), Grosseto 002.000.0: 2 (4bv-0e)

LANCIATORI: Cozzolino (p.) 3rl-7bv-2bb-2so-5pgl, Oberto 2.2rl-2bv-2bb-2so-0pgl, Bulfone 1.1rl-1bv-2bb-0so-0pgl;

Da Silva (v.) 4rl-4bv-0bb-3so-1pgl, Di Raffaele 1rl-0bv-0bb-1so-0pgl, Quattrini (s.) 2rl-0bv-1bb-5so-0pgl.

NOTE: doppio Herrera

Semifinali scudetto

San Marino-Spirulina Becagli Grosseto 4-1 (4-1, 13-3, 4-5 all’11°, 6-0, 5-2).

UnipolSai Bologna-Parmaclima 2-2 (2-3, 8-4, 4-2, 1-2). Giovedì gara5 Parma-Bologna.