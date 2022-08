Bbc e Bsc in “Grosseto città del baseball – Batti e corri per la cultura”

Mercoledì 31 agosto il match allo stadio Jannella. L'evento è promosso da TagMaremma. L'incasso finanzierà una nuova sala della biblioteca del Polo culturale Le Clarisse



Grosseto: Allo stadio Jannella si affrontano le due squadre di baseball di Grosseto, Bbc e Bsc, per raccogliere fondi da destinare alla realizzazione e all'apertura al pubblico di una nuova sala della biblioteca del Polo culturale Le Clarisse, l'unica in Maremma dedicata all'arte locale. L'appuntamento con “Grosseto città del baseball-Batti e corri per la cultura” è per mercoledì 31 agosto alle ore 21. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.liveticket.it e al Polo culturale Le Clarisse e saranno in vendita al botteghino dello stadio la sera dell'evento: ingresso: 5 euro; ingresso sostenitore: 10 euro; ingresso gratis per gli under 16.

L’iniziativa è organizzata da TagMaremma, la prima webapp di promozione del territorio, sviluppata da Rama e attualmente in beta test, che permette agli utenti di vivere la Maremma da un punto di vista completamente inedito, attraverso percorsi di gamification.

La biblioteca del Polo culturale Le Clarisse – struttura museale in via Vinzaglio, gestita da Fondazione Grosseto Cultura – ha in catalogo un patrimonio di 1.050 titoli, cui si aggiungono le nuove donazioni o acquisizioni degli ultimi anni. Attualmente è chiusa al pubblico in attesa di un nuovo lavoro di ordinamento, inventario e catalogazione. Al primo piano delle Clarisse esiste una grande sala non utilizzata di circa 56 mq: il ricavato della partita servirà ad allestire questo ambiente, trasformandolo in una sala consultazione-conservazione arredata e accessibile al pubblico, con ingresso autonomo su piazza San Francesco. Sono previsti l'acquisto di 7 librerie, un tavolo e 6 sedie, l'allestimento di una rete wi-fi e il lavoro di censimento e di inventario dei libri contenuti nei fondi non ancora catalogati.