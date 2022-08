Sport Bbc e Bsc in campo allo Jannella per finanziare la biblioteca delle Clarisse 31 agosto 2022

Redazione Grosseto: Bbc Spirulina Becagli e Bsc Big Mat disputeranno mercoledì sera dalle 21:00 allo Jannella il derby grossetano (sulla distanza delle sette riprese) che servirà a finanziare una nuova sala bibliotecaria del polo culturale Le Clarisse di via vinzaglio, in pieno centro storico di Grosseto.

L’evento, sponsorizzato da TagMaremma, la prima web app di promozione del territorio, sviluppata da Rama, avrà come obiettivo di raccogliere 5.000 euro per effettuare i lavori di riqualificazione di una sala di circa 56 metri quadrati, da adibire a biblioteca di storia dell’arte della Maremma. Nell’evento sono coinvolte anche Fondazione Grosseto Cultura, con il presidente Giovanni Tombari, e Polo culturale le Clarisse. I biglietti per l’amichevole di mercoledì 31 agosto possono essere acquistati allo stadio Jannella, al polo culturale Le Clarisse e online su www.liveticket.it. «Avevamo necessità di rendere accessibile la sala – ha precisato Mauro Papa, direttore del polo culturale Le Clarisse – alle persone con disabilità e alle persone che vogliono un accesso più semplice. Il polo culturale sta crescendo, siamo anche sorpresi del grande afflusso. C’è però bisogno di una biblioteca d’arte. Abbiamo migliaia di libri, sulla città e sul territorio. I grossetani potranno consultare liberamente questi testi entrando in biblioteca, che verrà sistemata al termine delle sale espositive. Per i lavori servono diecimila euro, cinque sono arrivati da un bando ministeriale, per gli altri confidiamo sul cuore degli sportivi con questa amichevole tra le più importanti realtà cittadine nel mondo del baseball. Nella sala verranno messi i quadri di Pascucci, sette librerie, un tavolo e sei sedie, oltre alla rete wi-fi». L’evento gode del patrocinio del Comune di Grosseto: «La città ha una serie di realtà che primeggiano nello sport – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna - a cominciare dal baseball e questa volta si mette al servizio della cultura». Lodevole l’iniziativa del presidente di Rama, che farà da sponsor tramite TagMaremma, Auspico una risposta di migliaia di grossetani». Guido Delmirani, presidente di Rama, è lo sponsor tramite TagMaremma. Nell’Europeo U18 che portò 10.000 spettatori allo Jannella era il presidente del Comitato organizzatore locale. «Per la prima volta le due squadre che fanno parte della cultura cittadina, faranno una raccolta fondi, sull’onda della capitale della cultura, visto che lo sport è cultura. Mi piacerebbe vedere un buon pubblico sulle tribune». Il vicepresidente del Bbc Spirulina Becagli Sandro Chimenti si augura «che possa essere il primo episodio di tanti, in modo che il baseball possa ricambiare quello che gli è stato dato dalla città». Il Bbc dovrà fare a mano dell’esterno Albert tornato a casa per motivi personali. «E’ un piacere partecipare a questa amichevole – aggiunge il vicepresidente del Bsc Roberto Piccioli, anche se purtroppo avremo alcune defezioni, quelle di Diego Luciani e Niccolò Funzione, impegnati, insieme al manager Stefano Cappuccini, nella preparazione al Mondiale Under 18».



