Battuta di arresto della Pallacanestro Grosseto contro la new entry del girone Asd Basket Volterra

Grosseto: Per la nona giornata di campionato la PGR affronta una coriacea Volterra giocando un primo quarto spumeggiante con una buona difesa, riuscendo a rimanere sempre in vantaggio. Nel secondo quarto il Volterra riusciva a prendere le misure ed a chiudere 34 a 35. Nel terzo quarto, per una scarsa vena realizzativa dei grossetani ed una difesa arcigna, gli avversari allungavano a +6. Nel quarto tempo, con un gioco a zona dei pisani, Zucchini (ancora in doppia cifra) e compagni, per circostanze fortuite, non riuscivano più a recuperare lo svantaggio, chiudendo la partita 61 a 71.



Non è mancato l'impegno dei ragazzi della PGR, la squadra prende di buono i primi 8 minuti come riferimento per tenere tutta la partita su quella intensità.

Parziali 19-15/15-20/12-17/15-19

Prossimo turno 17 dicembre ore 20.30 sul parquet del Micromec srl San Casciano

Conti F. 8, Ciacci 4,Barabesi 4, Franzese 9, Bambini 12, Terrosi 6, Cutrupi,Conti P.,Zucchini 11,Perfetti 2, Casanova 5,Tinti.

Coach A. Manganelli, L. Terrosi, J. Pedicelli.