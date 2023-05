Bastianini, Azione Follonica: "Oscurati i testi degli atti del Consiglio comunale"

Follonica: «Da qualche giorno - afferma Paolo Bastianini di Azione Follonica - sul sito del Comune di Follonica i testi relativi agli atti del Consiglio Comunale e della Giunta, fino a poco fa consultabili liberamente, sono stati oscurati. Non è più possibile, dunque, per un qualunque cittadino, avere accesso a quanto deciso dagli organi politici ed amministrativi del Comune.



Di tale “oscuramento” non viene data né notizia né spiegazione, ma, da informazioni assunte, pare che non si tratti di un problema tecnico ma di una scelta politica.

Questa notizia segue di pochi giorni l’altra relativa al diniego da parte del Comune dell’accesso richiesto da un professionista di Follonica alle istanze presentate dal consigliere comunale Pizzichi per avere visibilità di molte pratiche urbanistiche: l’Ente ha ritenuto che l’elettore non avesse diritto ad avere conoscenza dell’attività svolta dall’eletto.

Noi di Azione pensiamo che la trasparenza della azione amministrativa sia un elemento cardine della democrazia partecipata e che vi sia il diritto di qualunque elettore ad avere notizia di quanto gli eletti fanno e decidono per il bene comune.

Affermiamo subito che se l’ "oscuramento" trova la sua giustificazione nella stessa motivazione noi di Azione non siamo d'accordo e chiediamo al Sindaco di intervenire per ripristinare la visibilità oggi negata ricordandogli che il Comune di Follonica ha avuto il premio da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – al primo Forum della Trasparenza nel 2013 come uno dei 100 comuni d’Italia più trasparenti. All’epoca la Sindaco Baldi si disse “orgogliosa e felice” di questo riconoscimento, oggi il Sindaco Benini può ancora affermarlo?».