Basta occupazione abusiva degli Stalli Disabili

Grosseto: Un appello urgente dal Garante della Disabilità del Comune di Grosseto per porre fine all'uso improprio dei parcheggi riservati, una pratica che causa gravi disagi e denota una mancanza di rispetto civico.

Come Garante della Disabilità del Comune di Grosseto, mi faccio portavoce della richiesta di aiuto che mi arriva quotidianamente da numerose persone diversamente abili del nostro territorio. Purtroppo, l'occupazione abusiva degli stalli riservati agli utenti con disabilità è una realtà sempre più frequente e causa disagi enormi a chi ne ha diritto.

Sostare anche solo per poco tempo in un parcheggio "giallo" non è solo un'infrazione, ma una vera e propria violenza nei confronti di tutta la società, non solo verso chi convive con una disabilità. Questa situazione intollerabile si verifica quotidianamente: all'ospedale, nei centri commerciali, in città e nelle frazioni. Ogni tipo di veicolo – motocicli, auto, furgoni – occupa questi spazi vitali. E, incredibilmente, spesso gli stalli vengono trasformati in vere e proprie discariche, utilizzati per abbandonare rifiuti ingombranti e immondizia.

Questa situazione non è più tollerabile. È urgente intensificare i controlli da parte delle autorità competenti ed è fondamentale che i cittadini segnalino tempestivamente alle forze dell'ordine eventuali infrazioni per agevolarne l'intervento. Dobbiamo aiutare chi subisce queste ingiustizie a vivere dignitosamente la propria vita.

Parallelamente all'azione di controllo, dobbiamo continuare a sensibilizzare i giovani e a educare i cittadini di domani. È cruciale sviluppare progetti validi che stimolino il loro senso civico e di appartenenza alla comunità.

Non dimentichiamoci mai che una società inclusiva e accessibile è un bene per tutti. L'impegno per il rispetto degli stalli per disabili è un passo fondamentale verso una Grosseto più giusta e civile per tutti.