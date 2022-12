Basket. Weekend amaro per la PGR

Grosseto: In questo fine settimana in cui, tra turni di riposo (under 15 Gold e Under 14 élite), rinvii (Promozione) e partite annullate (Under 19 Gold), sono state solo tre le partite disputate dalle formazioni della Pallacanestro Grosseto il paniere biancorosso è rimasto vuoto. Tre sconfitte di cui due tra le mura amiche.



Sabato pomeriggio l’UNDER 14 SILVER contro Pomarance (26-80) ha incamerato la quarta sconfitta in altrettanti incontri disputati. Non è bastato un secondo quarto ben giocato per non incorrere in questa severa sconfitta. C'è ancora molto da lavorare per un gruppo che per più della metà del roster ha giocatori alla prima esperienza. Il sabato si è chiuso con l’UNDER 17 GOLD che ospitava la forte Cecina ed esce sconfitta per 61-72 con una delle rivali nella conquista dei 4 posti utili per il passaggio alle fasi finali. L’analisi della partita nel commento di coach Di Patria "Questa sconfitta contro un'ottima squadra ci fa molto male anche perché non eravamo abituati a perdere due partite in una settimana , questo ci deve far capire che questo campionato non è certo semplice; c’è da dire che eravamo in totale emergenza viste le assenze , abbiamo giocato un buon primo tempo ma con le rotazioni ridotte però siamo arrivati molto stanchi , prendendo un parziale che poi non siamo riusciti più a recuperare.” Trasferta amara anche per l’UNDER 17 SILVER che all’isola d’Elba non va oltre un secco 61-27.