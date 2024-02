Basket: Vittoria sofferta per il Gruppo Crosa Service nella trasferta di Grosseto

Gea basketball – Gruppo Crosa Service Follonica Basket: 68-76



Follonica: Vittoria bella e sofferta per il Gruppo Crosa Service nella trasferta di Grosseto contro la Gea, valida per la quarta di ritorno della prima fase del girone A del campionato di Divisione Regionale. Partenza molto negativa dei ragazzi di Vichi e Pietrafesa sia in attacco che in difesa con i padroni di casa che invece trovano la via del canestro sia da fuori area che da sotto, piazzando un primo parziale di 8/1 a proprio favore allargato sino al 15/4 di metà primo quarto che faceva presagire una serata storta. Invece, nella seconda parte del primo quarto, le cose iniziavano a cambiare, seppur lentamente e, quantomeno, il divario non si allargava ulteriormente chiudendo i primi 10' sotto per 12/22, con qualche timido segnale di risveglio. Da segnalare anche l'infortunio di Lorenzo Vichi al 5' che lo terrà fuori per tutta la gara.

Il secondo quarto vedeva finalmente il Follonica riuscire a correre in campo aperto grazie ad alcune palle recuperate di Bianchi assieme ad alcune triple di Petri, Donati e Bartoli che riuscivano a riportare in scia il Follonica, pur concedendo ancora troppo in difesa con la Gea molto efficace da 3. Si andava al riposo lungo sul 45/39 per i padroni di casa.

Il terzo quarto era totalmente di marca follonichese che, con una buona circolazione di palla e una buona difesa su tutte le linee di passaggio, riusciva ad allungare fino al 62/52 a proprio favore a fine terzo quarto. Tutto finito? Niente affatto, i ragazzi di Follonica che buttano via alcuni palloni e un paio di triple e la precisione ai liberi della Gea rimettono in discussione la gara e a 3' dalla fine il tabellone dice 67/65 per i padroni di casa, ma 2 palle recuperate consecutive con 2 canestri in appoggio solitario, Bianchi rimette il Follonica avanti per 69/67 con 20” sul cronometro.

A quel punto parte la giostra dei liberi con la Gea in bonus che lentamente e faticosamente permette agli azzurri di portarsi a casa i 2 punti chiudendo sul 76/68. Il Gruppo Corsa Service consolida così il secondo posto in classifica in attesa del Big match di sabato 3 febbraio alle ore 21.30 al Palagolfo, quando andrà in scena lo scontro al vertice con la capolista imbattuta Polisportiva Chimenti Livorno (all' andata batterono il Follonica per 84/78).

Classifica del girone dopo 11 giornate della prima fase : Chimenti Livorno 22, Gruppo Crosa Service Follonica Basket 18, Elba e Arcidosso 12, Gea Grosseto e San Vincenzo 8, Venturina 4, Rosignano 2.

Prossimo turno: Gruppo Crosa Service Follonica Basket /Chimenti, Elba/Rosignano, San Vincenzo/Arcidosso Venturina/Gea Grosseto. Passano alla poule promozione in DR2 le prime 3 del girone con i risultati acquisiti negli scontri diretti. Il girone del Follonica sarà accoppiato al girone Pisano/Versiliese/Apuano che attualmente vede nelle prime 3 posizioni Pietrasanta, Calcinaia e Vicarello

Tabellino: Petri (cap) 7, Ranieri 3, Vichi L., Pagnini, Signorini, Donati 6, Marcocci 5, Angiolini 3, Bartoli 27, Bianchi 25, Marchi ne. All. Giuliano Vichi, Ass. All. Dario Pietrafesa.