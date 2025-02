Basket: Settimana turbolenta in casa PGR e prima squadra che riparte con Manganelli e Terrosi

Grosseto: Settimana turbolenta in casa basket PGR e prima squadra che riparte con Andrea Manganelli e Luca Terrosi. Primo quarto a rilento e senza idee finendo 17-17.

Nulla cambia nel secondo dove i follonichesi chiudono il periodo in vantaggio 29-36. Nella seconda parte di gara, Team 90 riesce a ridurre il GAP per 49-50

Nell'ultimo quarto i biancorossi cercano di portare a casa la vittoria andando anche in vantaggio ma non riuscendo a gestirlo nel miglior modo possibile lasciando l'intera posta ai follonichesi he hanno avuto il merito di affrontare la capolista senza imbarazzi, chiudendo 55-64. I biancorossi mantengono la vetta con 12 vittorie e 3 sconfitte, prossima appuntamento domenica 9 febbraio in casa del DLF Firenze basket.

PGR Team 90 Follonica 55-64 - Parziali 17/17-12/19-20/14-6/14

Tabellini

Ciacci 4,Casanova 6,

Barabesi 4,Franzese 14, Conti 5, Draghetti 4,Bambini

Zucchini 4,Tinti 2

Perfetti 8,Rustici,

Lettieri 4.

Coach L. Terrosi, A.Manganelli, J.Pedicelli