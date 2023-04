Basket. Questi i risultati delle giovanili Pallacanestro Grosseto

Grosseto: L’Under 19 Gold si ferma a Legnaia dove i padroni di casa, impeccabili dalla distanza (11 triple messe a segno), respingono ogni tentativo dei maremmani. Risultato finale Olimpia Legnaia-Pallacanestro Grosseto 81-56.



L’Under 17 Gold torna alla vittoria e lo fa con una bella partita ricca di emozioni per il pubblico del PalaAustria, ottima prestazione da parte di tutti i ragazzi che hanno dimostrato, in campo ed in panchina, di essere un gruppo unito e forte. Risultato finale Pallacanestro Grosseto-Dany Quarrata 69-63.

Partita sotto controllo per gli Under 15 Gold che, che partono subito forte, con una difesa intensa a tutto campo, non danno respiro ai livornesi e terminano con un rassicurante +36 finale che ha permesso a coach Ceccarelli di dare minuti in campo ai suoi ragazzi che lo ripagano andando tutti a referto. Risultato finale Pallacanestro Grosseto – Pielle Livorno 75-39.

Ancora un’altra battuta d’arresto per l’Under 14 élite che contro la seconda miglior squadra della regione giocano alla pari per circa 35 minuti, per poi cedere alla maggior fisicità e reattività degli avversari negli ultimi minuti di gioco. Risultato finale Pallacanestro Grosseto – Valdelsa 70-83.

Sconfitta anche per l’Under 14 silver che si ferma a Cascina con il risultato finale di 75-47 per i padroni di casa. Under 13 silver: Brutta battuta d'arresto per i grossetani che subiscono una pesante sconfitta a Rosignano, complicandosi il cammino per le finals. I ragazzi di Coach Massai entrano in campo con l'atteggiamento sbagliato al contrario dei padroni di casa che grazie ad un’ottima intensità prendono subito un vantaggio incolmabile. Risultato finale Rosignano- Pallacanestro Grosseto 78-65

La Promozione, dopo la bella vittoria a Castelfiorentino, attende sabato sera il suo pubblico per l’ultima partita tra le mura amiche della stagione