Basket, Promozione: La Pgr si "sbarazza" anche del Costone Siena

Grosseto: Continua la striscia vittoriosa della pallacanestro Grosseto, che si sbarazza del Costone per 63 a 57. Davanti al caloroso pubblico di casa, i ragazzi biancorossi affrontano un primo quarto con spavalderia, guidati da un tonico Ciacci e mantenendo a distanza i senesi sul 18 a 13. Nella seconda frazione di gioco, la PGR subisce l'ottima difesa e la fisicità dei senesi concedendo il 31 a 37. Al ritorno in campo dall'intervallo lungo i biancorossi non hanno alcuna intenzione di perdersi e, pallone su pallone, riducono il gap dagli avversari per 50 a 51, con l'apporto generoso di tutta la panchina.

Ultimo quarto - con un tifo da urlo -, i ragazzi terribili di Manganelli giocano con il cuore. In attacco il duo Francesco Conti & "fantasy Zucca" sono micidiali, in difesa i centurioni Barabesi e Terrosi vigilano l'area grossetana senza distrazioni. Ai senesi non resta che lasciare il passo, Grosseto é vittoriosa.

Prossimo appuntamento sabato 10 febbraio nel campo di Colle val d'Elsa.

Tabellini

Barabesi 8

Ciacci 2

Perfetti 2

Tinti, Erman, Lettieri, Casanova 4, Terrosi 9,Bambini 4,Franzese, Conti 19, Zucchini 15.

Coach A Manganelli, L Terrosi, J.Pedicelli.