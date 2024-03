Basket PGR Team 90 - Grande vittoria casalinga sulla capolista Valdera Basket

Grosseto: Due punti pesantissimi, quelli conquistati con grinta e cuore dalla PGR Team 90, che domenica, tra le mura amiche del PalAustria, ha battuto la capolista Valdera Basket 85-82 al termine di tre supplementari. Una partita al cardiopalma per tutto il pubblico accorso al PalAustria che dopo 3 extra time festeggia una meritata vittoria.



Giocatori ispirati fin dall'inizio, coi biancorossi, sostenuti da una calorosa cornice di pubblico, hanno chiuso il primo quarto sotto di 4 (10-14). Nel secondo periodo la partita rimane in equilibrio, terminando 31- 32. Nel terzo parziale gli avversari non concedono nulla e grazie alla loro fisicità, allungano addirittura a +9, chiudendo il periodo 42 -50. Nell'ultimo quarto la pattuglia biancorossa sfodera una prestazione da veri gladiatori, grazie a un Francesco Conti che a 4 centesimi dalla fine gonfia la retina portando il risultato 63 a 63 per il primo supplementare. La grande voglia di vittoria dei ragazzi di coach Manganelli lì porta a giocarne 3 (record stagionale) conquistando campo, pubblico e cena 85-82. Grande merito a tutto il collettivo, che ha realizzato e creduto in questa impresa battendo la capolista con un imprevedibile Ciacci e ad un chirurgico Francesco Conti, che hanno fatto letteralmente esplodere il PalAustria.

Prossima partita domenica 10 marzo ore 18,30 in casa dell' Olimpia Legnaia.

Parziali 10-14/21-18/11-18/21-13

Tabellini: Conti F.16, Ciacci 21, Tinti 4, Zucchini 5, Perfetti 4, Lettieri 2, Barabesi 12, Bambini 6, Terrosi 2, Erman, Franzese 4, Casanova 9