Basket: ottimo successo nel 5° memorial Luciano Monaci. Vedi tutte le foto

Grosseto: Ha fatto centro il 5° memorial Luciano Monaci, che, venerdì 6 e sabato 7 gennaio, al Palasport di via Austria a Grosseto, ha messo di fronte sei delle migliori formazioni giovanili, con le nove partite giocate e che hanno divertito il pubblico presente. Il trofeo, dedicato a uno dei tecnici più amati nella storia della pallacanestro grossetana, è andato al Basket Calcinaia, che ha dimostrato, nelle tre partite disputate, di essere il quintetto meglio attrezzato. Nelle eliminatorie ha inflitto pesanti passivi a Costone e Team 90 Grosseto; nella finale ha condotto dall’inizio alla fine contro il Don Bosco Livorno, una delle società che si distinguono in Italia per il settore giovanile. Quarta la Pallacanestro Grosseto che, dopo aver vinto bene con il Costone, nulla ha potuto contro Calcinaia, pur avendo disputato una bella partita, e contro Olimpia Legnaia, nonostante una rimonta finale.





Al termine delle partite, la consegna dell’assegno di 400 euro ad ABIO Grosseto, nelle mani della presidente Stefania Guarrera accompagnata da alcuni volontari, e le premiazioni individuali e di squadra che il presidente della Pallacanestro Grosseto ha effettuato, affiancato dagli assessori Riccardo Ginanneschi e dal vicesindaco e assessore allo sport On.le Fabrizio Rossi.





Il premio di miglior giocatore è andato a Diego Fredianelli del Basket Calcinaia, mentre il miglior realizzatore è stato Alessandro Favetta della Pallacanestro Grosseto. Il memorial è stato ottimamente organizzato dalla società grossetana e riuscitissima anche l’iniziativa di ospitare i giocatori dell’Olimpia Legnaia nelle case dei propri giocatori: un momento di aggregazione importante e molto gradito dai fiorentini che sono rimasti in Maremma fino a domenica sera.

Il quadro completo dei risultati: Pallacanestro Grosseto-Costone Siena 72-38, Poggibonsi Basket-Don Bosco Livorno 43-67, Costone Siena-Basket Calcinaia 43-78, Poggibonsi-Olimpia Legnaia 37-60, Pallacanestro Grosseto-Basket Calcinaia 57-85, Olimpia Legnaia-Don Bosco Livorno 44-53; finale 5°-6° posto: Poggibonsi-Costone Siena 23-32; finale 3°-4° posto Pallacanestro Grosseto-Legnaia 44-53; finalissima Calcinaia-Don Bosco Livorno 77-60.

Albo d’oro. 2017: Pino Dragons Firenze; 2018: Mens Sana Siena; 2019: Basket Cecina; 2022: Pallacanestro Grosseto; 2023 Basket Calcinaia.