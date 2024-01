Basket Grosseto. Nuova vittoria: stavolta a soccombere è il Castelfiorentino

Grosseto: Vola la pallacanestro Grosseto battendo in trasferta il Castelfiorentino per 55 a 68. Continua la striscia positiva della PGR, che nella prima giornata di ritorno ha affrontato la compagine gialloblu. I terribili ragazzi di coach Manganelli non si lasciano sorprendere dai fiorentini, affrontando un primo quarto concentrati, con Barabesi ispiratissimo in difesa senza concedere nulla agli avversari e chiudendo 10-23. Nella seconda frazione i biancorossi, grazie alle bombe di Matteo Bambini, mantengono una distanza di sicurezza fino al 19-34. Al rientro dall' intervallo lungo, la frazione di gioco rimane in equilibrio con qualche errore di troppo in attacco, finendo il parziale 40-54. Ultimo quarto con i maremmani lucidi e presenti grazie a "fantasy Zucchini" ed il solito instancabile Tommaso Terrosi, espugnano meritatamente il campo del Castelfiorentino.



La squadra è in crescita, il gruppo risponde bene al coach e si diverte in campo, scalando la posizione in classifica a ridosso delle prime. Prossimo appuntamento al Palaustria domenica 4 febbraio ore 20.30.

Parziali 10-23/9-11/20-21/14-15 Barabesi 9, Ciacci 4,Tinti 3,Bambini 8, Cutrupi,Conti 3,Terrosi 13,Zucchini 12,Casanova 6,Lettieri,Franzese 6,Perfetti 4 Coach A.Manganelli,L.Terrosi,J.Pedicelli