Basket giovanile: Buon avvio di anno

Ripresa a pieno ritmo dell'attività agonistica per le giovanili della Pallacanestro Grosseto.



Grosseto: Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi per gli under 19 gold, che hanno conquistato la vittoria casalinga sull'Us Livorno, una delle corazzate di questa annata (finora aveva perso solo con la capolista Cecina). I ragazzi di coach Di Patria si sono imposti 72-61. Ora pronti per la prossima sfida di campionato, sempre tra le mura amiche del PalAustria, contro la Pallacanestro Montecatini, lunedì 15 gennaio, per la penultima del girone di andata.

Altra bella vittoria targata under 17 silver di coach Di Patria, che sbancano il Sesa Empoli 62-54, nell'insidiosa trasferta disputata il giorno dell'Epifania. Una vittoria importante anche per il morale, dopo tre sconfitte consecutive con cui si era chiuso il 2023. Domenica prossima la Pallacanestro Grosseto ospiterà il Poggibonsi per la decima di campionato.

Niente da fare, invece il 7 gennaio per gli under 17 gold, che nella tana della Pediatrica Livorno hanno perso 66-71. Un rientro dalle vacanze amaro, che lasciano ai labronici i 2 punti in palio, dopo aver condotto per quasi tutto il tempo esprimendo buon gioco di squadra, ma caricandosi di troppi falli nelle battute finali.

I ragazzi di coach Ceccarelli arrivavano dall'ultima del 2023 con una vittoria roboante, 104-69, contro il San Vincenzo dovendo poi fare i conti con alcune assenze nell'intervallo delle festività con allenamenti misti con i 2009. Ora concentrati al derby con l'Argentario basket di giovedi prossimo.

Sconfitta di misura il team degli under 15 eccellenza contro un forte Cecina, che al termine dei 40 minuti combattutissimi - a tratti spettacolari-, segna sul tabellone 76-80 per gli ospiti. Coach Ceccarelli e tutto lo staff tecnico sono consapevoli del progresso evidente dei ragazzi, con individualità che stanno iniziando a prendere confidenza con questo livello di basket, per cui nessun dramma e avanti tutta, con il prossimo appuntamento in trasferta, domenica 14 gennaio con ABC Castelfiorentino, per un'altra sfida al vertice.

Vittoriosi e in grande spolvero gli under 15 silver, che al PalAustria vincono 64-31 la sfida contro il Basket Follonica. Una partita a senso unico, coi ragazzi di coach Busonero che hanno fatto un sol boccone degli avversari, spaesati dall'agonismo messo in campo (parziale di 20-0 nei primi 10 minuti) da una PGR travolgente. Ottime percentuali e grande entusiasmo, tutto meritato. Avanti così.

Infine altra vittoria, 59-51, per i ragazzi Under 14 di coach Massai, nella trasferta di campionato contro Sime Sei Rose Rosignano. Campo e partita difficili fin dalle battute iniziali: match sbloccato definitivamente solo nell'ultimo quarto a vantaggio degli atleti grossetani. Adesso i ragazzi avranno a disposizione due turni, sulla carta abbordabili, per allenarsi bene e tentare di migliorare le percentuali al tiro indispensabile per tentare lo sgambetto alla capolista Piombino.