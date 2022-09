Sport Basket, Dario Draghetti campione italiano AICS under 16 maschile 3vs3 12 settembre 2022

Redazione Grosseto. Ottimo risultato per Dario Draghetti (under 17 gold Pallacanestro Grosseto Team 90) che insieme ai suoi compagni di squadra Fei, Brogi e Nisi di Virtus Siena si classificano secondi alla finalissima di categoria valevole per il titolo italiano LB3 Basketball League di Roseto degli Abruzzi solo dopo una combattuta finale terminata punto a punto. Con questo brillante secondo posto questi fantastici ragazzi si aggiudicano il titolo di Campioni d’Italia AICS Under16 maschile!

