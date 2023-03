Basket: Convocato Tasselli al raduno Academy Italia

Grosseto: Grande soddisfazione in casa PGR per la convocazione di Andrea Tasselli e Matteo Ense (come riserva a casa) al raduno di Academy Italia che si svolgerà dal 24 al 26 marzo a La Spezia.

Andrea e Matteo sono 2 giocatori del gruppo U14 Elite targato Busonero, inseriti nella lista dei migliori prospetti 2009 Toscana/Liguria e almeno Andrea parteciperà a tre giorni di raduno agli ordini del coach Edoardo Casalone. Grazie alla grande passione, al lavoro svolto quotidianamente in palestra insieme ai compagni di squadra e al buon lavoro fatto dalla società arriva questa notizia dalla FIP che regalerà ai nostri atleti una esperienza tutta azzurra! Viva la pallacanestro Grosseto.