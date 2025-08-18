Baseball: vince il Bologna, ci sarà gara quattro. Big Mat ancora in vantaggio

Grosseto: Il Bologna riapre i giochi battendo per 5-0 in gara tre il Big Mat Bsc Grosseto. Allo Jannella va in scena di fronte a un pubblico più numeroso del solito una partita complicata per i biancorossi, con gli ospiti che passano in vantaggio nel primo inning con un fuoricampo di Marcano e un doppio di Gamberini. Il 2-0 regge fino al settimo tempo quando, a seguito di un errore interno, il Bologna porta due corridori in base e siglano il 5-0 finale con il fuoricampo di Martina.

Da segnalare sul monte di lancio il debutto di Riccardo Rinaldi, prodotto del settore giovanile biancorosso che con personalità e un pizzico di emozione lancia negli ultimi due inning, senza concedere punti all’Unipol Bologna; il sangue freddo di Prins che nel secondo tempo, nonostante un solo eliminato e la seconda e la terza base occupate, riesce a non concedere punti agli avversari; l’ottima prestazione in nove inning di Bermudez Garcia (3 H, 1 BB e 11 SO).

Questa sera, lunedì 18 agosto, alle ore 20 allo stadio Roberto Jannella si giocherà gara quattro. Se i biancorossi riusciranno ad imporsi, voleranno ai quarti di finale playoff. In caso di sconfitta, gara cinque si disputerà sul diamante del Gianni Falchi martedì 19 agosto.

Successione punti

Unipol Bologna: 200 000 300

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Battitori

Unipol Bologna: Marcano Circelli 7 (1/5), Pereira Jablonskis 5 (1/4), Agretti 9 (1/4), Martina 6 (1/3), Gamberini 2 (2/5), Borghi 3 (0/3), Albert DH (0/3), Dobboletta 8 (1/4), Vaglio 4 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/4), McIlwain 8 (0/4), Lopez 2 (0/2), Issenia 9 (0/3), Giordani 7 (1/3), Ambrosino DH (1/3), Marucci 3 (0/3), Luciani 4 (0/3).

Lanciatori

Unipol Bologna: Bermudez Garcia (W, 9.0 IP, 3 H, 1 BB, 11 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (L, 6.2 IP, 7 H, 5 R, 2 ER, 3 BB, 8 SO), Rodriguez Jimenez (0.1 IP), Rinaldi (2.0 IP, 3 BB).

Arbitro capo: Luca Palazzotto

Arbitro 1B: Mario Delicati

Arbitro 3B: Alessandro Spera

(foto Noemy Lettieri)



