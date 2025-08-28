Baseball Under 18: al via la prima edizione del Memorial “Adolfo Marciano”

Sabato 30 agosto, sul diamante dello Scarpelli, si terrà il triangolare tra Big Mat Bsc, Ymca e Livorno. Domenica 31 agosto, sempre allo Scarpelli, si giocherà la prima fase dei playoff per gli under 15 di Lino Luciani

Grosseto: Tutto pronto per la prima edizione del Memorial “Adolfo Marciano”, il trofeo targato Big Mat Bsc Grosseto dedicato a uno dei suoi soci fondatori. “Adolfo Marciano – commenta il presidente Antonio Pugliese – è parte della storia della nostra società. Era un medico particolarmente stimato nel campo della medicina sportiva e ha dato un forte contributo a tutto il movimento baseballistico. Siamo felici di poter omaggiare una persona come lui, che sul Bsc Grosseto ha creduto fin dal principio, con una manifestazione che vedrà protagoniste tre ottime formazioni”.

Sul diamante dello stadio Simone Scarpelli si daranno battaglia, oltre al Big Mat Bsc Grosseto under 18, l’Ymca e il Livorno, durante tutta la giornata di sabato 30 agosto. La partita inaugurale, tra Big Mat Bsc ed Ymca, ci sarà alle 9.30; alle 12 i padroni di casa se la vedranno contro il Livorno e, infine, gli amaranto chiuderanno il triangolare con l’Ymca. Alle 18, alla presenza della famiglia Marciano, si terrà la premiazione. “Invitiamo tutti i tifosi, gli appassionati e le famiglie – conclude Pugliese – a non perdersi una giornata così importante, che abbiamo voluto organizzare all’insegna del baseball e del divertimento”.

Domenica 31 agosto, allo stadio Simone Scarpelli, alle ore 9, cominceranno i playoff per la categoria under 15. Il Big Mat Bsc Grosseto di Lino Luciani se la vedrà con i pari d’età dell’Ymca e del Nettuno.