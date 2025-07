Baseball Under 15: quattordicesima vittoria consecutiva per il Big Mat Bsc

I biancorossi di Luciani battono il Siena e sognano la conquista del campionato

Grosseto: Quattordicesima vittoria consecutiva per il Big Mat Bsc Grosseto under 15. I biancorossi, sabato 12 luglio, allo stadio Simone Scarpelli si sono imposti per 19-4 sul Siena. “La squadra – commenta il manager Lino Luciani – sta facendo un percorso importante. Al di là dei risultati, i ragazzi stanno lavorando con grande professionalità e concentrazione, provando a migliorare allenamento dopo allenamento. Sono molto soddisfatto della loro crescita, anche perché tutti i componenti del roster giocano con regolarità, senza mai perdere così il ritmo partita”.

La regular season però ha ancora un ultimo atto. Sabato 2 agosto ci sarà infatti il recupero del match contro il Lucca. Se i biancorossi riusciranno a imporsi, si aggiudicheranno la vittoria del campionato regionale. “Dobbiamo restare concentraci – continua Luciani -, nonostante l’entusiasmo e le alte temperature. Vincere non è mai semplice e il rischio è quello di sottovalutare la gara. Affrontiamo comunque una buona squadra che farà di tutto per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Noi dobbiamo scendere in campo con umiltà e con la voglia di divertirsi e di esprimere il nostro baseball. Questi devono essere i nostri obiettivi, poi vedremo con quale risultato terminerà il match”.