Baseball Under 15: Il Big Mat Bsc Grosseto continua a vincere, battuto il Drk Lucca

I biancorossi di Luciani si impongono 15-4, ma il manager sottolinea la necessità di mantenere la concentrazione per tutta la gara.

Grosseto: Continuano a vincere gli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. Sabato 24 maggio, i biancorossi di Lino Luciani si sono aggiudicati per 15-4 il match contro il Drk Lucca. “Sono contento della vittoria – commenta il manager Lino Luciani – ma abbiamo commesso il solito errore che ci portiamo dietro da inizio stagione. Siamo bravi a scendere in campo concentrati, ma lo siamo molto meno nel mantenere la concentrazione per tutto l’arco della gara. Non a caso partiamo sempre molto forte, macinando punti, poi però finiamo per abbassare il livello e il ritmo di gioco, subendo il recupero degli avversari e commettendo alcuni errori”.

Un difetto che potrà essere superato solo attraverso l’allenamento e la crescita di tutto il roster. “Non possiamo pretendere – conclude Luciani – che ragazzi così giovani non commettano questo genere di errori. È normale sbagliare, ma dobbiamo essere bravi e maturi a comprendere la problematica, lavorare per superarla e cercare tutte partite di migliorare la prestazione nel suo complesso”.