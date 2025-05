Sport Baseball, Under 15: il Big Mat Bsc è inarrestabile 6 maggio 2025

I biancorossi si sono imposti per 19-7 sui Lancers di Lastra a Signa Grosseto: Buona prestazione per gli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto allo stadio Simone Scarpelli. I ragazzi di Lino Luciani e Marco Giorgi, sabato 3 maggio, si sono imposti per 19-7 sui Lancers di Lastra a Signa. “Siamo partiti con il piede giusto – commenta il manager Lino Luciani -, mettendo a segno cinque punti sia nel primo che nel secondo inning. Poi però abbiamo avuto un calo di concentrazione, adattandoci al gioco degli avversari e diminuendo così l’intensità. Un errore che a quest’età ci può anche stare, ma sul quale dobbiamo necessariamente lavorare. Bene invece la reazione finale che ci ha permesso prima di mantenere e poi di allungare il vantaggio sui nostri avversari. Adesso dobbiamo tornare ad allenarci e a preparare le prossime sfide”. Seguici



