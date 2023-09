Baseball under 12: Bsc Grosseto tra le prime otto squadre d’Italia

Successo contro il Torre Pedreira e sconfitta contro il Crocetta per la formazione biancorossa del manager Bordo



Grosseto: La formazione under 12 del Bsc Grosseto è di fatto tra le prime otto squadre d’Italia. E’ questo il grande obiettivo centrato dalla formazione del manager Bordo, al termine del concentramento a quattro che si è giocato a Crocetta. Un torneo a quattro squadre, che ha visto coinvolte oltre al Bsc Grosseto anche il Crocetta, il San Bonifacio e il Torre Pedreira, per accedere alla final four valida per aggiudicarsi lo scudetto di categoria. Nella prima gara il Bsc Grosseto ha affrontato il Torre Pedreira, vincendo per 9-4, mentre nella seconda gara i biancorossi hanno perso la finalina per la final four contro Crocetta, per 8-3.

“Siamo molto soddisfatti di come i ragazzi hanno interpretato la stagione – spiega il manager biancorosso Cristian Bordo – dimostrando un’ottima crescita, dandosi da fare e giocando un buon baseball. Sono riusciti a dimostrare quanto il lavoro possa portare a risultati importanti, soprattutto in chiave futura. Io e l’intero staff tecnico volevamo ringraziare tutti i genitori e i dirigenti che ci hanno supportato durante la stagione”.

Al termine delle gare il Bsc ha consegnato a Federica Grassi, figlia di Silvio Grassi, tra i principali sponsor del Bsc con l’azienda Molino Grassi, una targa ricordo per il Memorial giocato in precedenza a Grosseto. Si conclude così la stagione degli under 12 che, il 15 e 16 ottobre prossimo, sarà impegnata a Bologna per un torneo che chiuderà di fatto questa intensa stagione sportiva.