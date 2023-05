Sport Baseball: tutti allo stadio per conquistare la poule scudetto 6 maggio 2023

6 maggio 2023 161

161 Stampa



Redazione Domenica 7 maggio contro il Sala Baganza i tifosi potranno supportare il Big Mat Bsc senza pagare nessun biglietto Grosseto: Tutto pronto per la doppia sfida contro il Sala Baganza. Il Big Mat Bsc Grosseto vuole mantenere la testa del girone D, chiedendo anche il supporto a tutti i tifosi biancorossi che per l’occasione entreranno gratuitamente allo stadio Simone Scarpelli. “Abbiamo deciso – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente e direttore sportivo del Big Mat Bsc Grosseto – che l’entrata delle due gare sarà totalmente gratuita. Vogliamo che i tifosi, gli appassionati e gli amanti del baseball vengano allo stadio per supportare i colori biancorossi, alimentando quell’entusiasmo fondamentale per tentare di raggiungere la poule scudetto”. I due match si giocheranno domenica 7 maggio, alle ore 11 e alle ore 16, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. “Saranno due sfide importantissime – prosegue Roberto Piccioli -. Domenica ci giochiamo un altro passaggio chiave della stagione e per questa ragione invitiamo tutti i grossetani con le loro famiglie a venire allo stadio per dare una mano ai nostri ragazzi”. foto Noemy Lettieri Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Baseball: tutti allo stadio per conquistare la poule scudetto Baseball: tutti allo stadio per conquistare la poule scudetto 2023-05-06T14:00:00+02:00 199 it Allo Scarpelli si entra (e si sogna) gratuitamente: tutti allo stadio per conquistare la poule scudetto. Domenica 7 maggio contro il Sala Baganza i tifosi potranno supportare il Big Mat Bsc senza pagare nessun biglietto PT1M /media/images/BASEBALL-FOTO-N-LETTERI.jpg /media/images/BASEBALL-FOTO-N-LETTERI.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 06 May 2023 14:00:00 GMT