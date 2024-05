Baseball: Strepitoso Big Mat Bsc: vince 10-5 contro il San Marino in gara due

Grosseto: Uno strepitoso Big Mat Bsc Grosseto s’impone per 10-5 in gara due contro il San Marino. Dopo aver ceduto il passo per 3-0 in gara uno, i biancorossi si riscattano allo stadio Jannella ottenendo la prima vittoria stagionale. Il Big Mat passa in vantaggio con Aloma Herrera nel primo inning, per poi portarsi sul 4-0 nel tempo successivo con Tiberi, Funzione e Sellaroli. Nel quinto inning, dopo tre punti siglati dalla squadra ospite, i biancorossi vanno sul 7-3 con Aloma Herrera, Giordani e Sellaroli. Nel penultimo tempo i biancorossi conquistano casa base altre tre volte con Barreto, Aloma Herrera e Giordani.



Gara 1

Successione punti

San Marino: 003 000 0

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 0

Battitori

San Marino: Tromp 8 (0/3), Diaz 5 (1/3), Batista De Jesus 9 (0/3), Alvarez Bello 2 (2/4), Angulo Gomez 4 (0/2), Pieternella Vargas 7 (1/3), Ferrini Colmenarez 3 (1/1), Lopez Nunez 6 (0/3), Di Fabio DH (1/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli DH (0/3), Aloma Herrera 6 (0/2), Giordani 8 (0/3), Cinelli 2 (0/3), Funzione 5 (0/2), Cappuccini 7 (0/2), Oldano 9 (0/2), Luciani 3 (0/2), Tiberi 4 (0/2).

Lanciatori

San Marino: Rummel Pedrol (W, 4.0 IP, 1 BB, 6 SO), Baez Aybar (S, 7 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Barreto Grave De Peralta (L, 6.0 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 4 BB, 4 SO), Mega (1.0 IP, 1 BB, 1 SO).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Alberto Galazzetti Muscinelli

Arbitro 3B: Mario Delicati

Gara 2

Successione punti

San Marino: 001 022 0

Big Mat Bsc Grosseto: 130 033 X

Battitori

San Marino: Tromp 8 (0/2), Diaz 5 (2/4), Batista De Jesus 9 (1/2), Alvarez Bello 2 (1/4), Angulo Gamez 4 (2/4), Pieternella Vargas 7 (1/4), Ferrini Colmenarez 3 (0/4), Lopez Nunez 6 (1/2), Di Raffaele DH (1/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (0/3), Aloma Herrera 6 (3/3), Giordani 8 (2/4), Mercuri 5 (1/4), Cinelli 2 (1/3), Cappuccini 7 (0/3), Luciani 3 (0/2, Oldano 0/1), Tiberi 4 (1/3), Funzione DH (0/1, Barreto Grave De Peralta 0/0).

Lanciatori

San Marino: Pomponi (L, 3.0 IP, 4 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO), Di Raffaele (1.0 IP, 1 H, 3 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO), Pascoli (2.0 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 4 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 4.1 IP, 5 H, 3 R, ER, 4 BB, 6 SO), Artitzu (S, 2.2 IP, 4 H, 2 R, 2 ER, 2 SO).

Arbitro capo: Alberto Galazzetti Muscinelli

Arbitro 1B: Mario Delicati

Arbitro 3B: Alessandro Spera

Foto di Noemy Lettieri.