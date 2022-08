Baseball, stasera allo Jannella semifinale Spirulina Grosseto-San Marino

Grosseto: Grande baseball da lunedì sera (playball come di consueto alle 21) allo stadio Roberto Jannella. Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli si misura con il San Marino nella seconda parte della semifinale scudetto. I primi due incontri disputati sul Monte Titano hanno visto la vittoria della squadra campione d’Italia per 4-1 e 13-3. Adesso i ragazzi di Jairo Ramos Gizzi proveranno ad allungare la serie, avendo a disposizione i confronti di lunedì e martedì per giocare in casa anche gara5 in programma mercoledì. Un’impresa che Sgnaolin e compagni possono compiere, magari con l’aiuto del proprio pubblico, chiamato ad accorrere numeroso a questi due incontri di cartello.



La Spirulina Becagli presenterà a gara3 il lanciatore più in forma, Luis Gonzalez (6-0, 1.94 nelle prime due fasi). Il pitcher di scuola venezuelana nell’ultima gara ha tenuto a zero il Bologna e questo fa sperare per un esito positivo del confronto. Il manager dei Titani, Doriano Bindi, valuterà fino all’ultimo le condizioni di Tiago Da Silva, ma è probabile che preferisca non rischiare l’asso italo-brasiliano. Toccherà quindi a Angelo Palumbo fare il partente con Peluso, Kourtis e Baez disponibili per il rilievo. Starà all’attacco dare qualcosa di più rispetto alle prime due sfide della semifinale per far tornare a vincere Grosseto nei playoff dopo 14 anni.

«Ci stiamo confrontando – dice il direttore sportivo Filippo Olivelli – con la squadra più potente del campionato. Chi segue la serie A conosce il valore dell’interbase Epifano, che viene schierato all’ottavo posto del line-up».

«Da lunedì sera - prosegue Olivelli - abbiamo però di giocarcela alla pari con i campioni d’Italia. Luis Gonzalez ha dominato l’attacco del Bologna e proverà a frenare anche quello del San Marino. Lo stesso farà martedì sera Jonathan Carbo, sfortunato in gara1 al Serravalle, per due punti subiti nel finale per una disattenzione dei compagni. Noi siamo pronti e vogliamo regalare al nostro pubblico due belle prove, con l’obiettivo di allungare la serie a gara5».

La formazione di gara3: Gonzalez lanciatore; Biscontri ricevitore; Sgnaolin, Vaglio, Barcelan, Herrera interni; Chelli, Albert, Loardi esterni; Ambrosino battitore designato

Situazione.

San Marino-Grosseto 2-0 (4-1, 13-3), Bologna-Parma 1-1 (2-3, 8-4).

Prossime gare. Lunedì gara3 Grosseto-San Marino (diretta su FibsTV); martedì gara4 Grosseto-San Marino (diretta su FibsTV), gara3 Parma Bologna; mercoledì gara4 Parma-Bologna (diretta su FibsTV).

Nelle prime due partite della semifinale è andata così:

Gara1, semifinale San Marino-Bbc Grosseto Spirulina Becagli 4-1

SPIRULINA BECAGLI: Albert 8 (1/3), Chelli 7 (0/2), Barcelan 5 (0/2), Loardi 9 (0/3), Herrera 6 (0/0, 3bb), Sgnaolin 3 (0/3), Ambrosino bd (0/3), Biscontri 2 (0/3), Vaglio 4 (0/2).

SAN MARINO: Ferrini 5 (1/4), Celli bd (2/4), Angulo 4 (1/3), Correa 2 (1/2), Ustariz 3 (1/2), Leonora 7 (0/3), Pieternella 9 (0/3) (Batista), Epifano 6 (1/2), Pulzetti 8 (1/3).

ARBITRI: Spera, Salazar, Zannoni, Taurelli.

PUNTI: Grosseto 000.001.0: 1 (1bv-1e); San Marino 110.2000.x: 4 (8bv-0e)

LANCIATORI: Carbo (p.) 4rl-6bv-3bb-4so-3pgl, Noguera 2rl-2bv-0bb-4so-0pgl; Centeno (v.) 5rl-0bv-4bb-8so-0pgl, Kourtis (s.) 2rl-1bv-1bb-2so-1pgl.

NOTE: fuoricampo di Epifano (1p. al 2°) e Albert (1p. al 6°); doppio Celli (2), Angulo, Lino, Pulzetti.





Gara2, San Marino-Spirulina Becagli Grosseto 13-3

SPIRULINA BECAGLI : Albert 8 (0/4), Chelli 7 (1/3), Barcelan 5 (3/4), Loardi 9 (0/1) (Fancellu 0/1), Herrera 6 (1/3), Sgnaolin 3 (0/4), Ambrosino bd (4/4), Sarrocco 2 (0/2), Vaglio 4 (0/1) (Ferretti 0/3).

SAN MARINO: Ferrini 5 (1/4), Celli bd (2/3) (Lo. Di Raffaele 0/1), Angulo 4 (1/3), Lino 2 (3/5), Ustariz 3 (2/2), Leonora 7 (2/2), Pieternella 9 (1/2) (Di Fabio), Epifano 6 (0/3), Pulzetti 8 (0/4).

ARBITRI: Salazar, Zannoni, Taurelli, Spera.

PUNTI: Grosseto: 000.000.3: 3 (9bv-1e), San Marino: 244.030.x: 13 (12bv-1e)

LANCIATORI: Cozzolino (p.) 1.2rl-3bv-6bb-3so-2pgl, Oberto 2.1rl-6bv-0bb-0so-4pgl, Hidalgo 0.1rl-3bv3bb-0so-3pgl, Bulfone 1.2rl-0bv-0bb-1so-0pgl; Quattrini (v.) 4rl-3bv3bb-5so-0pgl, Peluso 1rl-1bv-0bb-1so-0pgl, Luca Di Raffaele 1rl-1bv-0bb-3so-0pgl, Mazzocchi 1rl-4bv-1bb-1so-3pgl.

NOTE: fuoricampo di Angulo (2p. al 5°); doppi di Chelli e Celli.