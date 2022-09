Baseball. Slitta alle 21 di sabato inizio della sfida Coppa Italia tra Bbc e Godo

Grosseto: Inizierà alle 21 di sabato 3 settembre la sfida valida per il 4° turno di Coppa Italia tra Bbc Grosseto Spirulina Becagli e Hort@ Godo. La serie è slittata di alcune ore per il violento temporale che si è abbattuto su Grosseto nel primo pomeriggio e che ha trasformato lo stadio Jannella in un acquitrino.

La dirigenza del Bbc Grosseto ha lavorato per tutto il pomeriggio per sistemare la terra rossa per dare la possibilità alle due squadre di scendere in campo. Dopo questo spostamento il programma prevede per le 21 la disputa di gara 1 (riservata ai lanciatori di scuola italiana), per le 11 di domenica gara due (libera) e per le 15,30 di domenica l'eventuale terza partita (libera).