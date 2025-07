Baseball Serie B: il Big Mat Bsc di softball va allo spareggio

Le biancorosse di Verrecchia pareggiano con il Fisciano. Per il playoff servirà battere il Nettuno. Margherita Secciani nella foto cover di Federico Conte.

Grosseto: Una vittoria e una sconfitta alle spalle e uno spareggio all’orizzonte. È stato un weekend al cardiopalma per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto in serie B. Le biancorosse di Paolo Verrecchia puntavano a ottenere due vittorie sul diamante di Caserta, qualificandosi così ai playoff. Purtroppo però le cose non sono andate così contro il Fisciano, dato che le grossetane si sono aggiudicate solo gara uno per 11-0, cedendo invece il passo nel secondo match per 1-0. Un risultato che costringerà le biancorosse a giocarsi lo spareggio contro il Nettuno.

La prima gara ha visto il Big Mat Bsc imporsi con autorità, chiudendo il match al quarto inning per manifesta superiorità con un netto 11-0. “Protagonista assoluta in pedana Chiara Ruberto – commenta il manager Paolo Verrecchia -, che ha guidato con sicurezza e determinazione tutta la difesa. L’attacco ha risposto con una prestazione brillante, colpendo con costanza e potenza, a suon di valide”.

La seconda partita, invece, è stata un’autentica battaglia sul filo dell’equilibrio. In pedana, Stefania Balloni e Miller, italo-americana del Fisciano, hanno dato vita a un duello di altissimo livello, degno di categorie superiori. “La partita – continua Verrecchia - è rimasta ferma sullo 0-0 fino al sesto inning, quando, con due eliminati e un corridore in terza, un grave errore arbitrale (non viene chiamato un evidente foul ball) ha permesso al Fisciano di segnare l’unico punto dell’incontro, fissando il risultato finale sull’1-0. Una sconfitta che lascia grande amarezza, non solo per l’occasione sfumata, ma soprattutto per l’ingiustizia subita. I tanti sacrifici fatti e l’energia spesa in campo non sempre bastano quando fattori esterni alterano il risultato”.

Adesso al Big Mat Bsc Grosseto di softball manca ancora un ultimo atto per qualificarsi ai playoff. “Attendiamo le comunicazioni ufficiali dalla Cog – conclude il manager - per conoscere date e sede dello spareggio che ci vedrà contendere l’accesso ai playoff di serie B con la squadra che ha chiuso a pari merito con noi. È un campionato difficile, ma proprio per questo ci spinge a dare il massimo, a crescere, a dimostrare tutto il nostro valore. Non ci fermiamo. Andiamo avanti, più forti di prima”.