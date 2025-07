Baseball Serie A: termina la regular season con il record di vittorie per il Big Mat Bsc

Allo Jannella è il Reggio Emilia ad aggiudicarsi gara due per 3-2. I biancorossi sfideranno il Ronchi dei Legionari ai playoff

Grosseto: Termina la regular season con una sconfitta che non fa male. Il Big Mat Bsc Grosseto ha ottenuto dieci vittorie in campionato (record per i biancorossi), acciuffato il sesto posto a discapito dei cugini del Bbc e schierato tantissimi prodotti del vivaio giovanile, come Piccinelli, Venditti, Orlandini, Risico, Di Pietro e Attriti. L’ultima gara della prima fase della stagione ha visto il Reggio Emilia imporsi per 3-2 allo Jannella, con i grossetani che hanno fatto salire sul monte di lancio prima Isenia e poi Prins (uno dei protagonisti della stagione biancorossa) e Rodriguez Jimenez.

La partita, chiusa nell’ultimo inning da Perez Lo Giudice, ha visto il Bsc Grosseto passare in vantaggio nel primo tempo con Aloma Herrera. Nel quarto inning sono arrivati i primi due punti del Reggio Emilia e l’immediato pareggio di Ambrosino. Sul risultato di 2-2 le squadre sono arrivate al nono tempo che si è concluso, appunto, con la vittoria del roster emiliano.

Adesso cominceranno i playoff di Serie A con il Big Mat Bsc Grosseto impegnato nella complicata sfida contro il Ronchi dei Legionari, leader del girone C.

Successione punti

Reggio Emilia: 000 200 001

Big Mat Bsc Grosseto: 100 100 000

Battitori

Reggio Emilia: Robles Martin DH (2/5), Saenz Albornoz 8 (0/2, Riccò Panciroli 0/1, Marchi 0/1, Dentoni 0/0), Rodriguez Galdon 5 (0/3), Rodriguez Lopez 2 (0/2), Tejada Fernandez 9 (1/3), Barbet 6 (0/2), Perez Lo Giudice 3 (1/3), Urena Sepulveda 7 (0/3), Ceriali 4 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (1/4), Aloma Herrera 5 (2/2, Luciani 0/3), McIlwain 8 (2/5), Lopez 2 (0/2), Isenia DH (0/4), Ambrosino 9 (1/4), Marucci 3 (1/3), Piccinelli 7 (0/3), Venditti 4 (1/4).

Lanciatori

Reggio Emilia: Figueredo Cruz (4.0 IP, 5 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 7 SO), Betancourt (2.0 IP, 1 H, 3 BB, 2 SO), Madan Montejo (W, 3.0 IP, 2 H, 2 BB, 6 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Isenia (3.0 IP, 2 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 3 SO), Prins (4.0 IP, 1 H, 2 BB, 2 SO), Rodriguez Jimenez (L, 2.0 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 1 SO).

Arbitri

Arbitro capo: Simone Menicucci

Arbitro 1B: Samuele Prisco

Arbitro 3B: Valfrido Migliorini

Nella foto di Noemy Lettieri, da sinistra Giacalone Daza, Sellaroli e Luciani