Baseball Serie A, playoff: Il Big Mat Bsc batte ancora il Bologna

Seconda vittoria per i biancorossi sul diamante Gianni Falchi. Adesso Luciani e compagni possono centrare la qualificazione alle semifinali già domenica 17 agosto allo stadio Jannella

Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto batte ancora l’Unipol Bologna. I biancorossi, allo stadio Gianni Falchi, si sono imposti per 3-2 nella seconda gara dei quarti di playoff. Adesso hanno a disposizione ben tre match point per centrare la qualificazione alle semifinali.

I ragazzi di Enrico Vecchi sono partiti subito forte, esaltati dalla vittoria in gara uno, siglando subito due punti (con già due eliminati) nel primo inning con Aloma Herrera e McIlwain sul singolo di Isenia. Nei due tempi successivi il Bologna prima accorcia le distanze con Gamberini e poi pareggia i conti con Marcano Circelli. Sul 2-2 comincia una partita diversa, con quattro inning bloccati dove i partenti Bassani e Sireus, rilevati poi da Andretta e Giacalone Daza, dettano i tempi del match e impediscono agli attacchi di rendersi pericolosi. Il punto della vittoria (già con due eliminati) per i biancorossi arriva nell’ottavo inning con un singolo di Aloma Herrera che spinge Sellaroli a casa base. Da sottolineare, oltre alle buone prestazioni di Sireus e Giacalone Daza, la lucidità e la freddezza con le quali l’azzurro under 23, Marco Artitzu, ha gestito sul monte di lancio l’ultimo inning, quando l’Unipol Bologna ha provato il tutto per tutto per pareggiare i conti.

Gara tre si giocherà domenica 17, alle ore 20, allo stadio Roberto Jannella di Grosseto. Le eventuali gare quattro e cinque ci saranno lunedì 18 agosto, sempre alle 20, allo Jannella e martedì 19, ore 20, allo stadio Gianni Falchi di Bologna.

Foto di Noemy Lettieri.



