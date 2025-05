Sport baseball Serie A: Parma vince anche gara due 11 maggio 2025

I ducali si sono imposti per 9-0 concedendo una sola valida al Big Mat Bsc Grosseto: Il Parma vince gara due contro il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi di Enrico Vecchi non sono riusciti a imporre il loro gioco contro i ducali, registrando solo una valida di Aloma Herrera durante tutto l’arco della gara. Il roster di casa mette a segno quattro punti nel primo inning, mentre un altro arriva nel quarto. Al settimo e all’ottavo tempo il Parma conquista altre quattro volte casa base, chiudendo il match sul 9-0. Successione punti Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Parma: 400 100 22X Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 4 (0/3), Aloma Herrera 6 (1/2, Piccinelli 0/1), McIlwain 8 (0/3, Risico 0/1), Antonia 5 (0/3), Isenia 9 (0/3), Lopez 2 (0/3), Giordani 7 (0/3), Ambrosino DH (0/3), Marucci 3 (0/2, Ludovisi 0/1);

Parma: Angioi 6 (3/5), Cornelli 4 (2/5), Geraldo Garcia 5 (1/2), Concepcion Hernandez 7 (0/4), Astorri DH (2/2, Catellani 0/0), Ascanio Mendez 3 (1/4), Monello 2 (1/3), Flisi 9 (2/4), Battioni 8 (0/3). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto: Rodriguez Jimenez (L, 0.2 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 1 SO), Prins (5.1 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 6 SO), Artitzu (1.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Isenia (1.0 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 1 BB);

Parma: Casanova Callaba (W, 6.0 IP, 1 H, 2 BB, 6 SO), Kourtis (3.0 IP, 2 SO). Arbitri Arbitro capo: Yuri Macchiavelli

Arbitro 1B: Jacopo Costantini

Arbitro 3B: Luca Palazzotto



