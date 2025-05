Sport Baseball Serie A: il Reggio Emilia vince ancora 25 maggio 2025

Redazione

Non riesce a riscattarsi in gara due il Big Mat Bsc. Il match finisce 3-2. (Nella cover Enrico Vecchi. Foto di Noemy Lettieri) Grosseto: Nonostante il vantaggio iniziale, con casa base conquistata da Isenia nel secondo inning, il Big Mat Bsc Grosseto non riesce a imporsi contro il Reggio Emilia. I biancorossi chiudono il girone d’andata incassando una doppia sconfitta sul diamante emiliano. Il match ha visto prima il Big Mat Bsc Grosseto passare in vantaggio nel secondo inning con Isenia (valida di Marucci), poi il pareggio nel quinto tempo del Reggio Emilia. Nel sesto inning i biancorossi hanno siglato il secondo punto ancora con Isenia, mentre il roster di casa si è portato sul definitivo 3-2. Successione punti Big Mat Bsc Grosseto : 010 001 000

Reggio Emilia: 000 012 00X Battitori Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (0/4), McIlwain 8 (0/2), Lopez 7 (0/4), Isenia 9 (2/4, Risico 0/0), Antonia 4 (2/4), Marucci 3 (2/4), Ludovisi 2 (0/2), Attriti DH (0/2, Piccinelli 0/1);

Reggio Emilia: Saenz Albornoz 8 (2/5), Tejada Fernandez 7 (0/4), Rodriguez Galdon 5 (0/2, Urena Sepulveda 0/1), Rodriguez Lopez 2 (1/4), Scala 9 (0/4, Robles Martin 0/0), Alfinito Montecchi 6 (0/2), Perez Lo Giudice 3 (0/0), Dentoni DH (0/4), Ceriali 4 (1/1). Lanciatori Big Mat Bsc Grosseto : Prins (L, 5.1 IP, 4 H, 3 R, 1 ER, 4 BB, 8 SO), Rodriguez Jimenez (2.2 IP, 6 BB, 5 SO);

Reggio Emilia : Madan Montejo (V, 7.0 IP, 5H, 2R, 2ER, 2BB, 9SO), Betancourt (2.0IP, 1H, 1BB, 2SO). Arbitri Arbitro capo: Edoardo Ruffo

Arbitro 1B: Michele De Notta

Arbitro 3B: Mariocarlo Rinnovatore

