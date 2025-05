Baseball Serie A: il Reggio Emilia si aggiudica gara uno

I biancorossi del manager Vecchi cedono il passo per 8-5 nel match del pomeriggio. (Nella cover Isenia. Foto di Noemy Lettieri)

Grosseto: Non parte con il piede giusto la giornata di campionato del Big Mat Bsc Grosseto. I ragazzi del manager Vecchi, privi di Luciani, Martinus e Ambrosino, vengono battuti per 8-5 dal Reggio Emilia in gara uno.

Il match ha visto il Reggio Emilia siglare i primi due punti con Ceriali e Tejada Fernandez nel terzo inning, mentre il 3-0 è arrivato un tempo dopo con Dentoni. Sempre il roster di casa ha continuato a macinare punti, mettendone a segno altri cinque tra il quinto e il sesto inning. Per il Big Mat Bsc Grosseto è stato Sellaroli a conquistare casa base per la prima volta nel quinto tempo. Nell’ottavo inning, invece, i biancorossi hanno accorciato le distanze andando sull’8-5 grazie ad Aloma Herrera, McIlwain, Antonia e Marucci.

Successone punti

Big Mat Bsc Grosseto : 000 010 040

Reggio Emilia: 002 114 00X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 9 (0/4), Aloma Herrera 5 (2/4), McIlwain 8 (2/4), Antonia 6 (2/3), Isenia 7 (0/3), Lopez 2 (1/4), Marucci 3 (1/3), Ludovisi DH (0/3), Piccinelli 4 (0/4);

Reggio Emilia : Saenz Albornoz 8 (1/4), Tejada Fernadenz 2 (2/4), Rodriguez Galdon 5 (3/4), Rodriguez Lopez 3 (1/4), Scala 9 (0/5), Dentoni 7 (0/4), Perez Lo Giudice 6 (0/3, Alfinito 0/1), Urena DH Sepulda (1/2), Serial 4 (2/2).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto : Sierus (5.0 IP, 6 H, 5 R, 3 ER, 4 BB, 4 SO), Giacalone Daza (2.0 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 2 BB, 3 SO), Di Pietro (0.0 IP, 1 BB), Artitzu (1.0 IP, 1 SO);

Reggio Emilia: Zanchi (6.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 4 BB, 7 SO), Riccò Panciroli (3.0 IP, 5 H, 4 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO).

Arbitri

Arbitro capo: Mariocarlo Rinnovatore

Arbitro 1B: Edoardo Ruffo

Arbitro 3B: Michele De Notta